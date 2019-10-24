Россия поднялась в рейтинге ФИФА

Сборная России поднялась на пять строчек в рейтинге ФИФА

Сборная России поднялась на 37-е место в рейтинге ФИФА, который сегодня, 24 октября, был опубликован на сайте организации. В активе российской команды на сегодняшний день 1474 очка. Ранее сборная России занимала 42-ю позицию. Первую строчку сохранила за собой сборная Бельгии, второй идёт команда Франции. Третью позицию занимает Бразилия, далее — команды Англии, Уругвая и Португалии. Топ-10 рейтинга ФИФА в настоящее время выглядит следующим образом: 1. Бельгия (1755 очков) 2. Франция (1726) 3. Бразилия (1715) 4. Англия (1651) 5. Уругвай (1642) 6. Португалия (1632) 7. Хорватия (1631) 8. Испания (1625) 9. Аргентина (1617) 10. Колумбия (1615) … 37. Россия (1474) С обновлённым рейтингом ФИФА можно ознакомиться на «Чемпионате».

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