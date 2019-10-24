Россия поднялась в рейтинге ФИФА

Сборная России поднялась на 37-е место в рейтинге ФИФА, который сегодня, 24 октября, был опубликован на сайте организации. В активе российской команды на сегодняшний день 1474 очка. Ранее сборная России занимала 42-ю позицию.
Первую строчку сохранила за собой сборная Бельгии, второй идёт команда Франции. Третью позицию занимает Бразилия, далее — команды Англии, Уругвая и Португалии.
Топ-10 рейтинга ФИФА в настоящее время выглядит следующим образом:
1. Бельгия (1755 очков)
2. Франция (1726)
3. Бразилия (1715)
4. Англия (1651)
5. Уругвай (1642)
6. Португалия (1632)
7. Хорватия (1631)
8. Испания (1625)
9. Аргентина (1617)
10. Колумбия (1615)
…
37. Россия (1474)
С обновлённым рейтингом ФИФА можно ознакомиться на «Чемпионате».