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Уткин о Канделаки: «Это вообще мой бич — я никогда не нравился пожилым теткам» 

Sports.ru + ещё 2 1 час назад
«Никогда не нравился пожилым теткам»: Уткин — Канделаки
Фото: Sports.ru
Журналист и блогер Василий Уткин высказался о генеральном продюсере «Матч ТВ» Тине Канделаки.
«Вопрос от главной моей телезрительницы Тины Канделаки. Я думал, ей уже хватило, но, оказывается, она была на радио и сказала: «Я очень спокойно отношусь к тому, что Василий пишет в мой адрес. Может ли быть такое, что он хочет вместо меня возглавить „Матч ТВ“?» Вопросы телезрителей для меня закон.
Я работаю на своем канале. Мой канал зарабатывает на рекламе, у него растет база подписчиков, у меня хорошие комментарии от них — ну, в целом более или менее. И мало того, мой канал еще и показывает английскую Премьер-лигу.
Вот возникает вопрос: скажите, пожалуйста, какого хрена мне хотеть возглавить какой-то «Матч ТВ»? Который глубоко убыточен, который ругают зрители, у которого подписчиков на «Матч Премьер» гораздо меньше, чем у меня здесь на YouTube, и в придачу он еще и не показывает английский футбол.
Но самый главный вопрос: а почему, собственно, вместо? Дело в том, что «Матч ТВ» в чем совершил революцию, так это в том, что наполнил новым смыслом выражение «генеральный продюсер». Обязанности генерального продюсера на «Матч ТВ» несколько меньше, чем обязанности уборщицы. Уборщице тоже нужно ничего не трогать, но она еще должна убрать за другими. А генеральный продюсер обязан ничего не трогать и ни во что не лезть, но еще и не обязан ни за кем убирать. Поэтому слово «вместо» тут совершенно не уместно.
Мало того, Тине кажется, что у меня масса свободного времени. Что же, действительно, пожилые тетеньки, к сожалению, не входят в круг зрителей моего канала. По статистике YouTube, которая абсолютна в отличие от телевизионной.
Это вообще мой бич — я никогда не нравился пожилым теткам. Девушкам нравился, совсем пожилым женщинам нравлюсь тоже — эффект бабушки и внука. А вот теткам — нет. Видимо, это мой бич. Надеюсь, вы меня научите, как привлечь их внимание», — сказал Уткин на своем канале в YouTube.
Лучшие моменты Премьер-лиги
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Комментарии5
Футбол , Тина Канделаки , Василий Уткин
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