«Видимо, это мой бич»: Уткин ответил Канделаки

Уткин снова высказался о Канделаки на своем канале в Youtube.

«Вопрос от главной моей телезрительницы Тины Канделаки. Я думал, ей уже хватило, но, оказывается, она была на радио и сказала: «Я очень спокойно отношусь к тому, что Василий пишет в мой адрес. Может ли быть такое, что он хочет вместо меня возглавить „Матч ТВ“?» Вопросы телезрителей для меня закон», — начал Уткин.

Журналист не преминул напомнить об убыточности «Матч ТВ», критике телезрителей в адрес канала, а также проигранной борьбе за показ Английской премьер-лиги. По словам Уткина, его Youtube-канал растет и развивается, продает рекламу, а главное — показывает английский футбол.

«Вот возникает вопрос: скажите, пожалуйста, какого хрена мне хотеть возглавить какой-то «Матч ТВ»?», — поинтересовался журналист.

Он также выразил сомнение в том, что Тина Канделаки «возглавляет» телеканал, поскольку «генеральный продюсер обязан ничего не трогать и ни во что не лезть, но еще и не обязан ни за кем убирать».

Кроме того, Уткин заявил, что Канделаки может быть не в курсе его успехов, так как «пожилые тетеньки, к сожалению, не входят в круг зрителей моего канала».