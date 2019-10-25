«МЮ» посоветовали ограбить банк ради Мбаппе

Саа советует «Манчестер Юнайтед» ограбить банк ради подписания Мбаппе

Саа выступал за «МЮ» с 2004 по 2008 год. В составе команды дважды становился чемпионом Англии (2006/07, 2007/08).

«Если вы спросите меня, то я бы ограбил банк ради Мбаппе, но сейчас уже слишком поздно, — цитирует Саа Goal. — Нужен кто-то впереди, который будет держать мяч и создавать пространство в то время, когда Погба и Мактоминэй орудуют в центре поля».

Портал transfermarkt.de оценивает 20-летнего Мбаппе в 200 миллионов евро.