Яремчук не отказался от своих слов про сборную РФ

Украинский футболист Яремчук не стал отказываться от своих слов про сборную России

Нападающий бельгийского «Гента» и сборной Украины по футболу Роман Яремчук высказался о своём заявлении после матча отборочного этапа чемпионата Европы с командой Португалии.

«Честно, я никого не хотел обидеть этим высказыванием. Это моё мнение, и оно не меняется», — приводит слова игрока ua.tribuna.com.

Он также отметил, что не реагирует на слова журналистов по этому поводу.

«Не жалею ли, что сказал это публично? Я много думал насчёт этого. Может быть, не нужно было это говорить в прессу. Но моё мнение такое, и оно не поменялось», — сказал Яремчук.

После победы над Португалией со счётом 2:1 Яремчук заявил: «Очень приятно показать такой хороший результат. Но считаю, что нужно отнестись к этому спокойно. Мы не Россия, которая обыграла Шотландию и всем рассказывает, что возьмёт Евро».