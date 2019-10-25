В Иордании соперницы спасли футболистку от позора

В Иордании соперницы спасли футболистку со слетевшим хиджабом

В Иордании во время матча между «Арабским православным клубом» и «Шабаб аль-Ордон» у мусульманской футболистки слетел с головы хиджаб и соперницы закрыли ее собой от камер. Видеозапись этого момента опубликована на YouTube-канале Storyful News.

На записи видно, как футболистка встала на колени, чтобы поправить платок. После этого спортсменки из другой команды плотно окружили соперницу, чтобы никто не увидел ее волос, пока она перевязывала хиджаб. Игра остановилась почти 30 секунд, а поступок футболисток встретили трибуны встретили аплодисментами.

Матч проходил в рамках Чемпионата WAFF по футболу среди женщин. По данным Fox News, «Шабаб аль-Ордон» одержал победу со счетом 10:1. Ролик стал вирусным, на странице ESPN в твиттере он набрал более 99 тысяч лайков и 21 тысячу ретвитов.

Bigger than sports.



When a soccer player's hijab started falling off to reveal her hair, her opponents gathered around to provide cover while she fixed it. (via @JordanFA) pic.twitter.com/rSUxM0S5Xe— ESPN (@espn) October 23, 2019

Как сообщал «Рамблер», в 2014 году FIFA отменила запрет на ношение хиджабов среди спортсменок. Первый матч, в котором играли футболистки в хиджабах, состоялся спустя два года — в октябре 2016-го во время Кубка мира среди девушек до 17 лет, который проходил в Аммане.