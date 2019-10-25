Состоялась премьера сериала о Кокорине и Мамаеве

Главный герой сериала «Трудные подростки» — футболист, чья карьера завершилась после срока за дебош в кафе с избиением человека. Об этом сообщает «Спорт-экспресс».
«Рамблер» писал, что 8 мая суд признал футболистов Павла Мамаева и Александра Кокорина виновными в хулиганстве и нанесении побоев. Кокорин был приговорен к одному году и шести месяцам колонии общего режима, Мамаев получил один год и пять месяцев лишения свободы. 17 сентября они вышли на свободу условно-досрочно.
По данным издания, первые серии «Трудных подростков» были показаны в онлайн-сервисе more.tv.
По сюжету сериала, популярный футболист Антон Ковалев отсидел два года в тюрьме за пьяный дебош в кафе и вышел на свободу. Из-за тюремного срока Ковалев не смог продолжить футбольную карьеру, и был вынужден пойти работать с трудными подростками и готовить их к местной Олимпиаде.
Отметим, что Александр Кокорин после выхода из колонии начал индивидуальные тренировки в «Зените». Павел Мамаев расторг контракт с «Краснодаром» и подписал двухгодичное соглашение с «Ростовом». В свою очередь тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов заявил, что вышедшие из колонии игроки смогут вернуться в национальную команду, если «убедят народ».