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«Трудные подростки»: Кокорин и Мамаев стали героями сериала 

Рамблер 8 минут назад
Состоялась премьера сериала о Кокорине и Мамаеве
Фото: РИА Новости
Главный герой сериала «Трудные подростки» — футболист, чья карьера завершилась после срока за дебош в кафе с избиением человека. Об этом сообщает «Спорт-экспресс».
«Рамблер» писал, что 8 мая суд признал футболистов Павла Мамаева и Александра Кокорина виновными в хулиганстве и нанесении побоев. Кокорин был приговорен к одному году и шести месяцам колонии общего режима, Мамаев получил один год и пять месяцев лишения свободы. 17 сентября они вышли на свободу условно-досрочно.
По данным издания, первые серии «Трудных подростков» были показаны в онлайн-сервисе more.tv.
По сюжету сериала, популярный футболист Антон Ковалев отсидел два года в тюрьме за пьяный дебош в кафе и вышел на свободу. Из-за тюремного срока Ковалев не смог продолжить футбольную карьеру, и был вынужден пойти работать с трудными подростками и готовить их к местной Олимпиаде.
Отметим, что Александр Кокорин после выхода из колонии начал индивидуальные тренировки в «Зените». Павел Мамаев расторг контракт с «Краснодаром» и подписал двухгодичное соглашение с «Ростовом». В свою очередь тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов заявил, что вышедшие из колонии игроки смогут вернуться в национальную команду, если «убедят народ».
Лучшие моменты Премьер-лиги
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Теги:
Футбол , Антон Ковалев , Станислав Черчесов , Павел Мамаев , Александр Кокорин , Зенит , СБОРНАЯ РОССИИ , ФСИН
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