Объявлен лучший игрок недели в Лиге чемпионов 

Нападающий "Манчестер Сити" Рахим Стерлинг признан лучшим игроком третьего тура группового этапа Лиги чемпионов, сообщается на официальном сайте Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).
В матче против итальянской "Аталанты" (5:1) английский форвард оформил хет-трик и отдал две голевые передачи.
Также на награду претендовали нападающий "Пари Сен-Жермен" Килиан Мбаппе, забивший три мяча и сделавший голевой пас в матче с "Брюгге" (5:0), форвард туринского "Ювентуса" Пауло Дибала, отметившийся дублем в матче против московского "Локомотива" (2:1) и полузащитник "Ливерпуля" Алекс Окслейд-Чемберлен, в активе которого два гола во встрече с "Генком" (4:1).
Ранее сообщалось. что игрок петербургского "Зенита" попал в сборную тура Лиги чемпионов.