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Уткин считает, что проблема ЦСКА заключается в Гинере 

RT на русском + ещё 2 2 часа назад
Уткин назвал проблему ЦСКА
Фото: РИА Новости
Известный спортивный журналист и блогер Василий Уткин назвал проблему московского футбольного клуба ЦСКА.
«Проблема ЦСКА на самом деле заключается в Евгении Гинере. Это не просто частный — это личный клуб. Да, Гинер никогда не был фактическим владельцем, он младший акционер, но он определял взаимоотношения внутри команды, то, как в ней всё идёт, что принято, а что нет, когда продавать Жо и не продавать Карвальо, какого цвета забор в Ватутинках», — написал эксперт на своём Telegram-канале.
По его мнению, та система, которая была когда-то у армейцев, уже не работает, и произошла смена поколений в руководстве клуба, но с новыми работниками Гинеру не очень комфортно работать.
«Все проблемы Гончаренко — в коллективе. Он ведь не плохой, он умный, но ему не хватает президента-практика, который может сказать переутомленному или переслушавшему наставлений, всё более и более раздраженному игроку что-то отеческое. Или совет. Или историю из жизни со значением. Вот тут износилось-то всё», — говорится в тексте Уткина.
ЦСКА в третьем туре группового этапа Лиги Европы проиграл венгерскому «Ференцварошу» со счётом 0:1. На данный момент подопечные Виктора Гончаренко не набрали ни одного очка и занимают последнее место в группе H.
Ранее сообщалось, что футболисты ЦСКА и «Краснодара» не попали в число номинантов на звание игрока недели в ЛЕ.
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Комментарии2 
Теги:
Футбол , Василий Уткин , Виктор Гончаренко , ЦСКА
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