Футболистки закрыли собой соперницу со слетевшим хиджабом

Иорданские футболистки прикрыли собой мусульманскую спортсменку, чтобы она поправила слетевший во время игры хиджаб.

Матч между «Арабским православным клубом» и иорданской командой «Шабаб аль-Ордон» прошел в рамках чемпионата Федерации Западной Азии, передает РЕН ТВ со ссылкой на Daily Мail.

Во время игры у мусульманской футболистки с головы слетел хиджаб, девушка встала на колени, чтобы поправить головной убор. Ее окружили футболистки из другой команды и закрыли собой, чтобы ей не мешали телекамеры.

В связи с этим матч был приостановлен на 30 секунд. Зрители оценили поступок иорданских спортсменок и поаплодировали им.

Ранее в финале конкурса «Мисс Англия» выступила девушка в хиджабе.