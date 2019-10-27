Макгрегор проспорил бутылку виски из-за матча ЦСКА

Ирландский боец Конор Макгрегор проспорил бутылку виски из-за результата московского ЦСКА в матче Лиги Европы, передает Sport24.

Спортсмен посетил матч третьего тура группового этапа Лиги Европы, где ЦСКА сражался с "Ференцварошом". В перерыве матча, при счете 0:0, Макгрегор ввязался в спор с сотрудником пресс-центра армейцев и поставил бутылку виски на победу российской команды.

"В раздевалке я бы сказал парням, чтобы они продолжали в том же духе. Чтобы они пасовали, двигались и не паниковали. И гол обязательно придет. Я думаю, они победят 2:0. Хочешь поспорить на бутылку виски? Давай!" — сказал Макгрегор.

Однако в конце второго тайма ЦСКА пропустил мяч и проиграл со счетом 0:1. Для армейцев это поражение стало третьим на турнире, что сделало шансы на выход из группы совсем призрачными.

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