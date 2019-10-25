«Культовый вождь»: Комбаров высказался о Сталине

Защитник самарских "Крыльев Советов" Дмитрий Комбаров назвал Иосифа Сталина культовым вождем. Об этом сообщает "Чемпионат.com".
По словам 32-летнего футболиста, Сталин оставил неоднозначное впечатление в истории страны, но при этом являлся культовой личностью.
"Я не имею образования, чтобы профессионально оценивать деятельность Сталина. Но, безусловно, он был культовым вождем. При нем СССР быстро восстановил промышленность, транспорт и медицину после войны", — сказал Комбаров.
Ранее сообщалось, что футболист петербургского "Зенита" Алексей Сутормин назвал игрока с худшим чувством юмора в стане сине-бело-голубых.