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Комбаров назвал Сталина культовым вождем 

Газета.Ru + ещё 6 1 час назад
«Культовый вождь»: Комбаров высказался о Сталине
Фото: РИА Новости
Защитник самарских "Крыльев Советов" Дмитрий Комбаров назвал Иосифа Сталина культовым вождем. Об этом сообщает "Чемпионат.com".
По словам 32-летнего футболиста, Сталин оставил неоднозначное впечатление в истории страны, но при этом являлся культовой личностью.
"Я не имею образования, чтобы профессионально оценивать деятельность Сталина. Но, безусловно, он был культовым вождем. При нем СССР быстро восстановил промышленность, транспорт и медицину после войны", — сказал Комбаров.
Ранее сообщалось, что футболист петербургского "Зенита" Алексей Сутормин назвал игрока с худшим чувством юмора в стане сине-бело-голубых.
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Теги:
Футбол , Прочее , Алексей Сутормин , Дмитрий Комбаров , Зенит
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