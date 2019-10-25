«Культовый вождь»: Комбаров высказался о Сталине

Комбаров назвал Сталина культовым вождем

Защитник самарских "Крыльев Советов" Дмитрий Комбаров назвал Иосифа Сталина культовым вождем. Об этом сообщает "Чемпионат.com".

По словам 32-летнего футболиста, Сталин оставил неоднозначное впечатление в истории страны, но при этом являлся культовой личностью.