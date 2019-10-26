Экс-игрок «Локомотива» Тарасов подал в суд на бывшую жену

Бывший футболист московского "Локомотива" Дмитрий Тарасов подал в суд на свою бывшую жену Оксану. Об этом сообщает StarHit.

Как заявляет издание, поводом к этому событию стало желание бывшего мужа Ольги Бузовой обжаловать принятое судом решение о выплате алиментов в пользу Оксаны Тарасовой. Ее адвокат не удивился подобному развитию событий.