Тарасов подал в суд на бывшую жену

Бывший футболист московского "Локомотива" Дмитрий Тарасов подал в суд на свою бывшую жену Оксану. Об этом сообщает StarHit.
Как заявляет издание, поводом к этому событию стало желание бывшего мужа Ольги Бузовой обжаловать принятое судом решение о выплате алиментов в пользу Оксаны Тарасовой. Ее адвокат не удивился подобному развитию событий.
Ранее сообщалось, что главный тренер туринского "Ювентуса" Маурицио Сарри объяснил свое решение не включать португальского нападающего Криштиану Роналду в заявку на матч девятого тура чемпионата Италии против "Лечче"