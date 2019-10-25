Защитник самарских "Крыльев Советов" Дмитрий Комбаров высказлся о ирландском бойце смешанных единоборств Коноре Макгрегоре. Об этом сообщает "Чемпионат.com".
По словам чемпиона России 2017 года, Макгрегор своими высказываниями перешел черту, которую нельзя было пересекать.
"Честно признаюсь, что Конор мне долгое время импонировал. Но после того, как он нелицеприятно выразился о национальности Хабиба, Макгрегор опустился в моих глазах", — сказал Комбаров.
Ранее сообщалось, что отец действующего чемпиона Абсолютного бойцовского турнира (UFC) Хабиба Нурмагомедова Абдулманап Нурмагомедов недоволен активностью СМИ в отношении Макгрегора.