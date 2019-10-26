«Ювентус» готов отдать €330 млн за Мбаппе

Туринский "Ювентус" заинтересован в услугах нападающего французского "Пари Сен-Жермен" Килиана Мбаппе. Об этом сообщает Tuttosport.

По информации источника, итальянцы готовы отдать за 20-летнего игрока парижан €330 млн Также "бьянконери" готовы предложить форварду контракт, рассчитанный на пять лет.

Стоит отметить, что помимо "Юве", Мбаппе интересуется и мадридский "Реал"

Напомним, что в составе "ПСЖ" футболист выступает с 2017 года. Парижане взяли его в аренду у "Монако" с опцией обязательного выкупа в €180 млн Это второй по сумме трансфер в истории футбола. Первый связан с одноклубником Мбаппе — бразильским нападающим Неймаром. За него "ПСЖ" заплатил рекордные €222 млн в том же году.