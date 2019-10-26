По стопам Басты. Зачем звёздам спортивные клубы

По стопам Басты. Зачем звёзды покупают спортивные клубы?

Не так давно рэп-исполнитель Василий Вакуленко , известный как Баста, стал новым владельцем ростовского футбольного клуба СКА . Музыкант в буквальном смысле слова спас команду, еле-еле сводившую концы с концами. За две недели главенства он уже успел покрыть все старые долги перед игроками и сотрудниками, дополнительно вложить 10 млн рублей из личных средств и найти новых инверсторов — компанию «РТ-капитал» и правительство Ростовской области.

Баста родился и вырос в Ростове-на-Дону, всю жизнь болеет за ЦСКА . Поэтому он попросту не мог оставаться равнодушным к судьбе клуба с малой родины. Поступок Василия — не единственный в своём роде. Зарубежные звёзды давно подхватили тенденцию приобретать спортивные клубы или становиться их акционерами. Так зачем же они это делают?

Поддержка команды из родного города

Не только Вакуленко волновала судьба близкой с детства команды. Британский певец Элтон Джон родился в пригороде Уотфорда и всегда мечтал, чтобы одноимённый футбольный клуб играл в премьер-лиге и достиг небывалых высот. Поэтому в 1976 году музыкант купил «Уотфорд», значительно улучшив его дела. Благодаря Элтону команда в то время вошла в первый дивизион. А спустя ещё десять лет, когда Джон уже успел продать клуб, ему пришлось возвращаться и спасать футболистов от неудач и банкротства. В настоящее время сэр Джон не владеет «Уотфордом», зато занимает в нём почётную должность президента.

Решение обоих музыкантов поддержать место, в котором они родились, однозначно вызывает уважение. Ведь, приобретая убыточную команду, никто наверняка не скажет: окупит ли она вложенные средства или понесёт ещё больше затрат. Например, Уилл Смит с женой Джадой Пинкетт-Смит удачно купили долю акций баскетбольной команды «Филадельфия Севенти Сиксерс», а рэпер Jay-Z — «Бруклин Нетс». Зато Робби Уильямсу повезло меньше — певец из Британии возглавил «Порт Вейл» и отдал немало денег. Несмотря на помощь Уильямса и его веру в лучшее, команда не принесла ему ни крупных побед, ни прибыли.

Вложение в спортивный клуб как бизнес-решение

Если речь идёт, конечно же, не о командах, находящихся на грани банкротства. Руководствуясь возможностью получить со временем крупную прибыль, Мэтью Макконахи вместе с предпринимателями Брайаном Шеффилдом и Эдди Морганом создали футбольный клуб «Остин». Да-да, прямо с нуля.

Вопреки мнению, что футбол США не так популярен во всём мире, как европейский, он всё же приносит большие деньги из-за востребованности на североамериканском континенте. Кроме того, если команда добирается до MLS, то инвесторы получают компенсацию своих вложений согласно успехам клуба в сезоне. Другие элитные лиги тоже не являются исключением и приносят большой доход. Вероятно, этим принципом руководствовались Дженнифер Лопес и её экс-супруг Марк Энтони, когда стали совладельцами «Майами Долфинс» в 2009 году.

Повышение репутации и числа поклонников

Возможно, покупки спортивных клубов звёздами шоу-бизнеса всё ещё кажутся вам удивительными. Ещё более интересный случай — когда в английскую футбольную команду инвестирует американский баскетболист. В 2011 году нынешний форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» (в то время — «Майами Хит») Леброн Джеймс стал акционером «Ливерпуля». За 2% акций клуба игрок НБА заплатил $ 6,5 млн И это далеко не авантюра, а умный ход.

«Ливерпуль» — клуб с мировым именем и сильным влиянием на спортивные тенденции. А Джеймс — первый в мире игрок, который на пике карьеры проявил такую инициативу по отношению к другому виду спорта. Громким поступком Леброн разбудил интерес к своей персоне со стороны поклонников футбола и завоевал их расположение.

Покупка спортивной команды как развлечение

На спортивную авантюру отважился журналист и комментатор Василий Уткин , став владельцем любительского московского клуба «Эгриси». Иначе этот поступок и вправду не назовёшь. Мало кто слышал название команды до того, как Уткин стал заниматься её раскруткой в интернете и поиском спонсоров. Чтобы вызвать интерес к игрокам, Василий стал снимать шоу «Эгриси» и публиковать его на своём YouTube-канале.

К слову, новый владелец всё ещё не платит футболистам, а ему самому содержание молодой команды обходится примерно в 600 тыс. рублей ежегодно. В этом году «Эгриси» победила в Первом дивизионе СВАО, чем оформила себе выход в Высший дивизион, и заявилась в любительскую лигу AFL. Причин, по которым звёзды шоу-бизнеса и спорта покупают спортивные клубы, может быть множество. Неважно, связаны они с бескорыстной помощью загибающейся команде, личной выгодой или авантюрой, которая внесёт разнообразие в будничную рутину. Главное, чтобы первостепенное внимание игроков и зрителей по-прежнему было приковано к качеству игры, а не к влиятельным владельцам.