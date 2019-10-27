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Губерниев — Карпину: Валера — бык-производитель на века 

Чемпионат.com + ещё 1 1 час назад
Губерниев назвал Карпина быком-производителем
Фото: РИА Новости
Российский комментатор Дмитрий Губерниев отреагировал на новость о том, что главный тренер «Ростова» Валерий Карпин вновь станет отцом.
«Вдул так вдул»: Карпин опубликовал фото с беременной женой
«Валера — бык-производитель на века», — написал Губерниев в комментариях под записью Карпина на странице в «Инстаграме».
Напомним, в прошлом году Карпин также объявил о беременности супруги Дарьи на странице в «Инстаграме». 4 сентября 2018 года у пары родилась дочь Дарья.
«Ростов», набрав 29 очков, занимает третье место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. В 15-м туре жёлто-синие на выезде сыграют с «Краснодаром». Встреча состоится 3 ноября, начало — в 16:30 мск.
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