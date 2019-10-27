Губерниев назвал Карпина быком-производителем

Губерниев — Карпину: Валера — бык-производитель на века

Российский комментатор Дмитрий Губерниев отреагировал на новость о том, что главный тренер «Ростова» Валерий Карпин вновь станет отцом.

«Валера — бык-производитель на века», — написал Губерниев в комментариях под записью Карпина на странице в «Инстаграме». Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Valeri Karpin (@vgkarpin) 27 Окт 2019 в 4:41 PDT

Напомним, в прошлом году Карпин также объявил о беременности супруги Дарьи на странице в «Инстаграме». 4 сентября 2018 года у пары родилась дочь Дарья.

«Ростов», набрав 29 очков, занимает третье место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. В 15-м туре жёлто-синие на выезде сыграют с «Краснодаром». Встреча состоится 3 ноября, начало — в 16:30 мск.