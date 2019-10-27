«Спартак» одержал первую победу при новом тренере

Встреча прошла на стадионе «Локомотив» и завершилась со счетом 3:0 в пользу гостей. Голами отметились нападающие Эсекиэль Понсе (57-й минута) и Йордан Ларссон (79-я, 81-я).

Красно-белые провели второй матч под руководством тренера Доменико Тедеско . В прошлом туре клуб сыграл вничью с казанским «Рубином» (0:0). До этого «Спартак» потерпел в РПЛ пять поражений подряд.