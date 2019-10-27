«Ливерпуль» взял верх над «Тоттенхэмом»

«Ливерпуль» обыграл лондонский «Тоттенхэм» в матче десятого тура Английской премьер-лиги (АПЛ).
Встреча прошла на стадионе «Энфилд» в Ливерпуле и завершилась в пользу хозяев — 2:1.
Гости вышли вперёд на первой минуте матча благодаря голу Гарри Кейна. В начале второй половины игры Джордан Хендерсон сравнял счёт, а на 75-й минуте красные повели после точного удара Мохаммеда Салаха с пенальти.
«Ливерпуль» набрал 27 очков и продолжает лидировать в чемпионате Англии. «Тоттенхэм» (12) находится на десятом месте.