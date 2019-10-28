Известный журналист и YouTube-блоггер Василий Уткин призвал не обольщаться болельщиков "Спартака" после слов главного тренера Доменико Тедеско, сказанных по окончании матча против столичного "Локомотива". Об этом сообщает Sport24 со ссылкой на видеозапись шоу "Футбольный клуб".
По словам бывшего телекомментатора, в настоящее время 34-летний немецкий специалист делает лишь то, что должен делать любой адекватный тренер на его месте. Также он выделил в составе красно-белых Зелимхана Бакаева, который стал автором ассистентского хет-трика.