Дзюба признан лучшим игроком РПЛ в октябре

Нападающий «Зенита» Дзюба признан лучшим футболистом октября в РПЛ

За Дзюбу единогласно проголосовали болельщики, а также эксперты РПЛ и телеканала "Матч Премьер". В голосовании болельщиков, которое проводилось на официальной странице РПЛ в социальной сети "Вконтакте", форвард набрал 70,58% голосов.