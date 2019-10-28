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«Работа в „Спартаке“ — удовольствие»: Тедеско гонится за ЦСКА 

Газета.Ru 4 часа назад
«Работа в „Спартаке“ — удовольствие»: Тедеско гонится за ЦСКА
Фото: Газета.Ru
14-й тур чемпионата России подарил болельщикам сразу два московских дерби, в которых новоиспеченный наставник «Спартака» Доменико Тедеско одержал свою первую победу в России над грозным «Локомотивом», а «Динамо» начало выбираться из кризиса благодаря триумфу в матче с обескровленным ЦСКА. «Газета.Ru» — о прерванных сериях столичных клубов и их дальнейших перспективах.

Тедеско заявил о себе — повержен один из фаворитов РПЛ

«Локомотив» — «Спартак» — 0:3
Дебютное дерби Доменико Тедеско на российской земле получилось на славу.
Первая серьезная проверка (переживающий не лучшие времена «Рубин» в расчет не берем) немецкому тренеру предстояла в центральном матче 14-го тура против «Локомотива». И футболисты не подвели нового наставника: «Спартак» в гостях смял одного из самых принципиальных соперников со счетом 3:0.
Ошибка голкипера «железнодорожников» Маринато Гилерме, разящие контратаки, дубль Джордана Ларссона и ассистентский хет-трик Зелимхана Бакаева — давно не приходилось видеть болельщиков красно-белых в таком прекрасном настроении.
Благодаря этой победе «Спартак» прервал шестиматчевую (!) серию без побед в Российской премьер-лиге (РПЛ) и с 18 очками взлетел в таблице с 11-го места на седьмое.
Что же успело броситься в глаза после двух матчей красно-белых под руководством немецкого специалиста? Безусловно, манипуляции со схемами. 4-4-2 с ромбом, различные вариации 3-5-2 и 5-3-2 — Тедеско только ищет идеальную модель, так что не удивляйтесь новым тактическим перестановкам в будущих встречах.
Нельзя не отметить и изменившуюся роль Зелимхана Бакаева. От былого правого вингера не осталось и следа: россиянин теперь играет классическую десятку, которая не просто отвечает за последний пас, но и играет роль «свободного художника».
Эта перестановка и стала ключевым фактором в победе над «Локомотивом» — три голевые передачи говорят сами за себя.
Нельзя не отметить и выход на поле Наиля Умярова. Возможно, его появление было связано исключительно с травмой Романа Зобнина, но, с другой стороны, есть главный сменщик на данную позицию Аяз Гулиев. А он сидит на лавке. Несмотря на ошибки в оборонительных действиях и игре «по зонам», юный россиянин импонирует Тедеско и еще будет получать немало игрового времени.
Ну и, конечно, эмоциональный подъем. Сложно не заметить ту заряженность, с которой вчера бились на поле в Черкизово парни Тедеско, который не покладая рук трудится на новом месте… Но не забывая и об отдыхе.
«Я не сплю, как некоторые тренеры, по три часа в день. Мы приезжаем в офис в 8 утра, а уходим в 5, 6 или 7 вечера. Сплю я всегда 7 часов — с этим нет никаких проблем. Восстановление очень важно в том числе и для тренера. Хотя даже если у нас много дел, то проходят они с отличным коллективом и в комфортной обстановке. Работать в «Спартаке» — удовольствие», — делится с «Чемпионатом» первыми впечатлениями от работы в Москве немец, который справедливо просит не делать выводов о команде новой сборки по паре игр.
А что же «Локомотив»? Уставшему после тяжелейшего выезда в Турин на встречу Лиги чемпионов против «Ювентуса» вице-чемпиону попросту не хватило сил на достойный бой в воскресенье. Игра на два фронта редко щадила российские команды, вот почему Юрию Семину в ближайшее время придется еще больше заботиться о кадрах, учитывая количество травм и нагрузку, которая выпадает на подопечных.
А пока остается сделать лишь правильные выводы из первого поражения железнодорожников за последние шесть матчей чемпионата России. Впереди выезд в Уфу. И домашняя битва с Криштиану Роналду и компанией.

ЦСКА не побеждает «Динамо» 3,5 года. Падение продолжается

ЦСКА — «Динамо» — 0:1
Куда хуже, чем у красно-зеленых, дела идут у другого московского клуба, представляющего Россию в Европе. ЦСКА снова проиграл — на сей раз в национальном первенстве аутсайдеру встречи «Динамо» (0:1) — и продлил безвыигрышную серию во всех турнирах аж до пяти поединков.
До краха в дерби с бело-голубыми «армейцы» не смогли совладать с далеко не самыми сильными «Ференцварошем» (0:1) и «Эспаньолом» (0:2) в Лиге Европы, а также уступили «Ростову» (1:3) и разошлись миром с «Уфой» (1:1) в играх чемпионата России. И если ситуация с пятым местом в национальном первенстве еще поправима, то с четвертой строчки квартета H во втором по значимости турнире Старого Света подняться в зону плей-офф уже вряд ли удастся.
Неразбериха в обороне, слабая игра полузащиты и беззубость в атаке Федора Чалова и Николы Влашича — вот и все, что можно сказать про ЦСКА образца осени 2019 года. Вопросов нет лишь к старожилам Игорю Акинфееву и Марио Фернандесу… Но разве на них двоих вытянешь всю команду?
Вдобавок ко всем вышеперечисленным бедам добавляется ужасная реализация и просто катастрофическое невезение: красно-синие били с точки в пяти из шести последних матчей РПЛ, но реализовали всего лишь два удара.
«Если у тебя идет черная полоса, то она касается всех эпизодов. Такие ситуации бывают, через них надо проходить. Когда ты обыгрываешь «Реал», то взлетаешь очень высоко. И стоит упасть глубоко, чтобы вернуться. Иногда черная полоса бывает взлетной», — верит в лучшее наставник ЦСКА Виктор Гончаренко, которому во что бы то ни стало в ближайшие недели необходимо исправлять ситуацию.
За «Динамо» же фанатом бело-голубых можно лишь порадоваться. Пережив отставку Дмитрия Хохлова и скатившись на самое дно турнирной таблицы, команда исполняющего обязанности главного тренера Кирилла Новикова на последних минутах выездного матча с красно-синими не просто вырвали победу, но еще и ушли из зоны вылета.
Ну и, конечно, москвичи прервали серию из семи матчей без побед. Как оно будет в следующем туре, когда бело-голубые сойдутся с бьющимся за место в «стыках» «Ахматом» — увидим уже в следующий уикенд.
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Теги:
Футбол , Статьи , Дмитрий Хохлов , Никола Влашич , Кирилл Новиков , Аяз Гулиев , Виктор Гончаренко , Джордан Ларссон , Доменико Тедеско , Зелимхан Бакаев , Юрий Семин , Федор Чалов , Марио Фернандес , Роман Зобнин , Криштиану Роналду , Наиль Умяров , Игорь Акинфеев , Спартак , Реал , Локомотив , ЦСКА , Динамо , Газета.Ru
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