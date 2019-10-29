«Интер» объявил о рекордных доходах по итогам сезона-2018/19

Руководство «Интера» объявило о рекордных доходах клуба по итогам сезона-2018/19.

«Интер» опубликовал финансовую отчетность за минувший сезон. Общий доход миланцев вырос на 20% по сравнению с сезоном-2017/18 и составил 417 миллионов евро. Это является самым высоким показателем, достигнутым «Интером».

Вдобавок спонсорская прибыль увеличилась на 9% (до 138 млн евро), а показатель EBITDA вырос на 53%.

В субботу, 26 октября, «Интер» упустил шанс возглавить таблицу Серии А, сыграв вничью с «Пармой» (2:2). После 9 туров команда Антонио Конте с 22 очками занимает второе место в таблице, отставая от лидирующего «Ювентуса» на балл.