Ибрагимович может перебраться в Бразилию

Звездный форвард "Лос-Анджелес Гэлакси" Златан Ибрагимович может перебраться в бразильский чемпионат, передает "Чемпионат".

Как сообщает журналист Николо Шира в Twitter, у Ибрагимовича есть предложения от бразильского "Фламенго", а также итальянских "Наполи" и "Болоньи".

Стоит отметить, что за "Фламенго" в настоящий момент играет полузащитник Витиньо, ранее выступавший за московский ЦСКА

Действующий контракт шведа, проведшего в нынешнем сезоне 31 матч за "Гэлакси" (31 гол и восемь голевых передач) истекает 31 декабря 2019 года.