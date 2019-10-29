Тарасов ответил бывшей жене

Тарасов опубликовал новое заявление в адрес бывшей жены

Свой ответ футболист разместил в Instagram. В посте он отверг все обвинения в свою сторону касательно дочери. Он заявил, что именно Оксана мешает им общаться.

Он также отметил, что оплатил алименты за сентябрь 2019 года из своего кармана, а позже подобный платеж был внесен "Локомотивом".

"Судебный пристав мне заявил, что второй платеж не может быть засчитан за следующий месяц, так как на это нет твоего разрешения. Если ты открыта к диалогу, позвони приставу и скажи, что не возражаешь, чтобы он был засчитан за октябрь. Я прилюдно поблагодарю тебя честный поступок", — написал Тарасов.

В конце своего ответа футболист призвал бывшую жену урегулировать конфликт мирно, так как у них есть общая дочь.

"Я ни на что не обижаюсь и желаю тебе только лучшего. Говорю совершенно искренне", — заключил хавбек.

Ранее Тарасов рассказал о желании уйти в политику.