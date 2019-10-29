Тарасов рассказал о своём отношении к геям 

Бывший полузащитник «Локомотива» Дмитрий Тарасов поделился мыслями о бедности в России, а также рассказал о своём отношении к людям с нетрадиционной сексуальной ориентацией.
«С бедностью надо сражаться, и с этим борются, но это невозможно решить по щелчку пальцев. У меня в футболе тоже много что не получается. Но я же держу свой уровень. Решить всё сразу и помочь всем сразу невозможно. Прошло 20 лет? А разве так просто руководить страной? Я патриот, люблю Россию и Москву. Мне и Лужков нравился, я при нём прекрасно жил. Патриотизм — это любить, а если начнётся война — пойти защищать родину. Везде я косяков не увижу. А в Москве людям очень нравится, как преобразился город. Но это не новый мэр, просто мы к этому постепенно дошли.
А если взять, например, Грозный. Я был там, когда закончилась война — мне было страшно. А сейчас — супер. В Грозном не выживают геи? Я тоже их не люблю, и что? Выживают или нет — я не знаю. Я не гомофоб, но не люблю их. Но в компании бывали такие люди, правда, они понимали, что эту тему лучше не трогать. А общаться мы можем, вопросов нет. Я не гомофоб, но нормальный мужик», — сказал Тарасов в ролике на канале «Всему Головин» в YouTube.