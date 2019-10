Месси обогнал Роналду по голам на клубном уровне

Lionel Messi, qui compte 118 rencontres de moins, a désormais inscrit plus de buts en club que Cristiano Ronaldo. 🐐



Cristiano Ronaldo:

👕 813 matches

⚽ 606 BUTS

📊 0,75 but par match



Lionel Messi:

👕 695 matches

⚽ 608 BUTS

📊 0,87 but par match pic.twitter.com/3LQOMCu5EM— Actu Foot (@ActuFoot_) October 29, 2019