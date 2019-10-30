«Болен ментально»: Барановская поставила диагноз Аршавину 

Матч-центр
Ещё
Далее:
Читайте также:
Матч-центр
Ещё
25 октября

Российская Премьер-лига

1 из 1
Все матчи
Рубин
Рубин
0 0
Урал Урал
25 октября

Английская Премьер-лига

1 из 1
Все матчи
Саутгемптон
Саутгемптон
0 9
Лестер Сити Лестер Сити
25 октября

Испанская Примера

1 из 1
Все матчи
Вильярреал
Вильярреал
4 1
Алавес Алавес
25 октября

Бундеслига

1 из 1
Все матчи
Майнц
Майнц
3 1
Кёльн Кёльн
26 октября

Российская Премьер-лига

3 из 3
Все матчи
Тамбов
Тамбов
3 0
Уфа Уфа
Ахмат
Ахмат
1 1
Арсенал Арсенал
Ростов
Ростов
2 0
Сочи Сочи
26 октября

Английская Премьер-лига

3 из 5
Все матчи
Манчестер Сити
Манчестер Сити
3 0
Астон Вилла Астон Вилла
Вест Хэм Юнайтед
Вест Хэм Юнайтед
1 1
Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед
Брайтон энд Хоув Альбион
Брайтон энд Хоув Альбион
3 2
Эвертон Эвертон
26 октября

Испанская Примера

3 из 3
Все матчи
Леганес
Леганес
1 0
Мальорка Мальорка
Вальядолид
Вальядолид
2 0
Эйбар Эйбар
Атлетико М
Атлетико М
2 0
Атлетик Б Атлетик Б
26 октября

Бундеслига

3 из 6
Все матчи
Шальке-04
Шальке-04
0 0
Боруссия Д Боруссия Д
Падерборн 07
Падерборн 07
2 0
Фортуна Фортуна
Герта
Герта
2 3
Хоффенхайм Хоффенхайм
27 октября

Российская Премьер-лига

3 из 4
Все матчи
Крылья Советов
Крылья Советов
0 2
Зенит Зенит
Локомотив М
Локомотив М
0 3
Спартак М Спартак М
ЦСКА
ЦСКА
0 1
Динамо М Динамо М
27 октября

Английская Премьер-лига

3 из 4
Все матчи
Ньюкасл Юнайтед
Ньюкасл Юнайтед
1 1
Вулверхэмптон Вулверхэмптон
Арсенал
Арсенал
2 2
Кристал Пэлас Кристал Пэлас
Норвич Сити
Норвич Сити
1 3
Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед
27 октября

Испанская Примера

3 из 5
Все матчи
Сельта
Сельта
0 1
Реал Сосьедад Реал Сосьедад
Гранада
Гранада
1 0
Бетис Бетис
Леванте
Леванте
0 1
Эспаньол Эспаньол
27 октября

Бундеслига

2 из 2
Все матчи
Вольфсбург
Вольфсбург
0 0
Аугсбург Аугсбург
Боруссия М
Боруссия М
4 2
Айнтрахт Ф Айнтрахт Ф
29 октября

Испанская Примера

2 из 2
Все матчи
Алавес
Алавес
1 1
Атлетико М Атлетико М
Барселона
Барселона
5 1
Вальядолид Вальядолид
30 октября

Испанская Примера

3 из 5
Все матчи
Валенсия
Валенсия
0 0
Севилья Севилья
Реал Сосьедад
Реал Сосьедад
0 0
Леванте Леванте
Атлетик Б
Атлетик Б
22:00
Эспаньол Эспаньол
31 октября

Испанская Примера

3 из 3
Все матчи
Мальорка
Мальорка
21:00
Осасуна Осасуна
Эйбар
Эйбар
21:00
Вильярреал Вильярреал
Хетафе
Хетафе
23:15
Гранада Гранада
1 ноября

Бундеслига

1 из 1
Все матчи
Хоффенхайм
Хоффенхайм
22:30
Падерборн 07 Падерборн 07
2 ноября

Российская Премьер-лига

3 из 4
Все матчи
Уфа
Уфа
11:30
Локомотив М Локомотив М
Динамо М
Динамо М
14:00
Ахмат Ахмат
Сочи
Сочи
16:30
Тамбов Тамбов
2 ноября

Английская Премьер-лига

3 из 8
Все матчи
Борнмут
Борнмут
15:30
Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед
Шеффилд Юнайтед
Шеффилд Юнайтед
18:00
Бёрнли Бёрнли
Астон Вилла
Астон Вилла
18:00
Ливерпуль Ливерпуль
2 ноября

Испанская Примера

3 из 4
Все матчи
Эспаньол
Эспаньол
15:00
Валенсия Валенсия
Леванте
Леванте
18:00
Барселона Барселона
Севилья
Севилья
20:30
Атлетико М Атлетико М
2 ноября

Бундеслига

3 из 6
Все матчи
РБ Лейпциг
РБ Лейпциг
17:30
Майнц Майнц
Байер
Байер
17:30
Боруссия М Боруссия М
Вердер
Вердер
17:30
Фрайбург Фрайбург
3 ноября

Российская Премьер-лига

1 из 1
Все матчи
Краснодар
Краснодар
16:30
Ростов Ростов
3 ноября

Английская Премьер-лига

2 из 2
Все матчи
Кристал Пэлас
Кристал Пэлас
17:00
Лестер Сити Лестер Сити
Эвертон
Эвертон
19:30
Тоттенхэм Хотспур Тоттенхэм Хотспур
3 ноября

Испанская Примера

3 из 6
Все матчи
Вальядолид
Вальядолид
14:00
Мальорка Мальорка
Вильярреал
Вильярреал
16:00
Атлетик Б Атлетик Б
Осасуна
Осасуна
18:00
Алавес Алавес
3 ноября

Бундеслига

2 из 2
Все матчи
Фортуна
Фортуна
17:30
Кёльн Кёльн
Аугсбург
Аугсбург
20:00
Шальке-04 Шальке-04
4 ноября

Российская Премьер-лига

3 из 3
Все матчи
Урал
Урал
14:00
Оренбург Оренбург
Крылья Советов
Крылья Советов
16:30
Рубин Рубин
Спартак М
Спартак М
19:00
Арсенал Арсенал

«Болен ментально»: Барановская поставила диагноз Аршавину 

Газета.Ru + ещё 7 3 часа назад
«Болен ментально»: Барановская поставила диагноз Аршавину
Фото: Газета.Ru
Футболист Андрей Аршавин «болен ментально», по мнению матери его детей, Юлии Барановской. Такой вывод телеведущая сделала, опираясь на отношение спортсмена к собственным детям, общение с которыми он добровольно прервал почти на шесть лет.
Телеведущая Юлия Барановская назвала душевно больным отца своих троих детей футболиста Андрея Аршавина. Такое заявление она сделала в интервью журналистке Ирине Шихман на ее YouTube-шоу «А поговорить?».
Как известно, спортсмен бросил Барановскую, когда она была беременна младшим из наследников. После разрыва Аршавин исчез из жизни детей. Телеведущая предположила, что подобное отношение к собственным детям — явный признак нездоровья.
«Каждый человек, который не общается со своими детьми, он болен, болен ментально. Это тяжелое заболевание. Я искренне так считаю, что люди, которые не общаются со своими детьми, они глубоко душевно больны. К счастью, не все болезни длятся вечно, человек иногда выздоравливает», — сказала она.
Барановская также рассказала, как именно объясняла сыновьям и дочке, почему отец исчез: «Я им говорила: „Это не в вас дело. Сейчас такой период у папы. Он не может вас разлюбить — это невозможно“». По словам знаменитости, детям непросто было принять произошедшее, но со временем они все же смирились.
Ситуация изменилась в начале 2019 года, когда Аршавин развелся с Алисой Казьминой и внезапно изъявил желание возобновить общение с отпрысками. После этого в соцсетях футболиста стали часто появляться фотографии с детьми. Тогда подписчики отмечали у него в комментариях, что «очень удобно» общаться с детьми, которые уже выросли. Однако большинство все же сошлось на мнении, что «самое главное — у детей есть папа, а все остальное это личное дело взрослых людей».
По словам Барановской, она не знает, что сейчас у футболиста внутри, «какие у него переживания, чем он болеет». При этом она убеждена, что у отца ее детей «как не было ответственности, так ее и нет». Когда младший сын пошел в первый класс, спортсмен не нашел время поддержать мальчика.
Также телеведущая назвала «чушью собачьей» слова Казьминой о том, что она не давала Аршавину общаться с детьми.
«Я отпустила его с детьми на Мальдивы вместе с ней почти на три недели. Мне было тяжело? Да. Но, это мне было тяжело, а детям с папой было прекрасно. Все. Точка. Мои переживания — это мои переживания… Моя боль — это моя боль. Моя совесть чиста. Что случилось после этого? Они прилетели из отпуска, привез детей, и с того дня он их пять с половиной лет не видел», — сказала она.
Кроме того, Юлия подчеркнула, что принципиально не называет Аршавина своим бывшим мужем.
«Несмотря на то что мы много лет прожили, он был мой сожитель. Хочу, чтобы все, кто сожительствуют сейчас, поняли, что они вообще не гражданские мужья и жены друг другу, а сожители. Я принципиальная теперь», — сказала она.
В комментариях к интервью пользователи соцсети оставили много слов поддержки в адрес телеведущей.
«Молодец, Барановская, просто умничка. Живет своей жизнью и никому ничего не доказывает», «Невероятно крутая женщина. Когда надо мудрая, сдержанная и мозги на месте. Эх Аршавин, кого же ты потерял», «Много жизненного рассказала!», «Аршавин, конечно, лоханулся. Но! Возможно, с ним она не стала бы тем, кем стала», «Спасибо, Аршавин, что ушел. Не стала бы Юля той, кем стала, рядом с тобой. И мы не узнали бы ее по-настоящему», — цитирует комментаторов портал Утро.Ру.
Ранее сообщалось о том, что бывшему футболисту петербургского «Зенита» и сборной России Андрею Аршавину удалось завоевать первый трофей будучи тренером.
В настоящее время они вместе с Дмитрием Поляковым занимают должности наставников команды академии «сине-бело-голубых» для детей до 14 лет. Под руководством Аршавина с Поляковым футболисты 2004 года рождения завоевали Кубок Санкт-Петербурга.
Напомним, что карьера Аршавина официально завершилась 3 декабря 2018 года. В то время он выступал за казахстанский «Кайрат». По завершению карьеры игрока Аршавин прошел обучение и получил лицензии категории D и С. Затем он получил должность тренера в «Зените».
Лучшие моменты Премьер-лиги
Газета.Ru: последние новости
Футболисты "Арарата" вышли на матч в майках с надписью "Где наши деньги?" Футболисты "Арарата" вышли на матч в майках с надписью "Где наши деньги?" Тарасов рассказал о своем отношении к Путину и политике Тарасов рассказал о своем отношении к Путину и политике Футболист "Витесса" извинился перед Слуцким и вернулся в команду Футболист "Витесса" извинился перед Слуцким и вернулся в команду
Комментарии 
Теги:
Футбол , Статьи , Андрей Аршавин , Алиса Казьмина , Юлия Барановская , Дмитрий Поляков , Зенит , СБОРНАЯ РОССИИ , Ytro.ru
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Тарасов заявил, что не слушает песни Бузовой
Тарасов заявил, что не слушает песни Бузовой
Поддержавших Макгрегора россиян назвали предателями
Поддержавших Макгрегора россиян назвали предателями 1
Экс-игрок «Зенита» высказался о вооруженном ограблении
Экс-игрок «Зенита» высказался о вооруженном ограблении
Фото мяча финала Лиги чемпионов появилось в Сети
Фото мяча финала Лиги чемпионов появилось в Сети
Стал известен состав ЦСКА на матч Кубка России с «Уфой»
Стал известен состав ЦСКА на матч Кубка России с «Уфой»
Новости партнеров
Видео
«Мой дом — США»: Шарапова о жизни в Америке
00:54
«Мой дом — США»: Шарапова о жизни в Америке
Теннис Статьи
Снова скандал: Дацик оставил гипермаркет без тележек
00:37
Снова скандал: Дацик оставил гипермаркет без тележек
MMA
Турнир по карате завершился массовой дракой
02:28
Турнир по карате завершился массовой дракой
Летние виды спорта
Назван самый опасный соперник Хабиба
03:09
Назван самый опасный соперник Хабиба
MMA
«Длилось более часа»: чемпионка обвинила тренера в насилии
01:05
«Длилось более часа»: чемпионка обвинила тренера в насилии
Зимние виды спорта Статьи
Стало известно, сколько будет получать Кокорин
00:39
Стало известно, сколько будет получать Кокорин
Футбол
«Медведь? Они не знают, что он делает с овцами»
00:43
«Медведь? Они не знают, что он делает с овцами»
MMA
«Дзюба стал настоящим королем России»
00:44
«Дзюба стал настоящим королем России»
Футбол
Каррера охарактеризовал «Спартак» одним словом
03:49
Каррера охарактеризовал «Спартак» одним словом
Футбол
Петкович предложили сняться в порно. Она не отказалась
02:57
Петкович предложили сняться в порно. Она не отказалась
Теннис
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Наша команда Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение