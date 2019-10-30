«Болен ментально»: Барановская поставила диагноз Аршавину

Футболист Андрей Аршавин «болен ментально», по мнению матери его детей, Юлии Барановской . Такой вывод телеведущая сделала, опираясь на отношение спортсмена к собственным детям, общение с которыми он добровольно прервал почти на шесть лет.

Телеведущая Юлия Барановская назвала душевно больным отца своих троих детей футболиста Андрея Аршавина. Такое заявление она сделала в интервью журналистке Ирине Шихман на ее YouTube-шоу «А поговорить?».

Как известно, спортсмен бросил Барановскую, когда она была беременна младшим из наследников. После разрыва Аршавин исчез из жизни детей. Телеведущая предположила, что подобное отношение к собственным детям — явный признак нездоровья.

«Каждый человек, который не общается со своими детьми, он болен, болен ментально. Это тяжелое заболевание. Я искренне так считаю, что люди, которые не общаются со своими детьми, они глубоко душевно больны. К счастью, не все болезни длятся вечно, человек иногда выздоравливает», — сказала она.

Барановская также рассказала, как именно объясняла сыновьям и дочке, почему отец исчез: «Я им говорила: „Это не в вас дело. Сейчас такой период у папы. Он не может вас разлюбить — это невозможно“». По словам знаменитости, детям непросто было принять произошедшее, но со временем они все же смирились.

Ситуация изменилась в начале 2019 года, когда Аршавин развелся с Алисой Казьминой и внезапно изъявил желание возобновить общение с отпрысками. После этого в соцсетях футболиста стали часто появляться фотографии с детьми. Тогда подписчики отмечали у него в комментариях, что «очень удобно» общаться с детьми, которые уже выросли. Однако большинство все же сошлось на мнении, что «самое главное — у детей есть папа, а все остальное это личное дело взрослых людей».

По словам Барановской, она не знает, что сейчас у футболиста внутри, «какие у него переживания, чем он болеет». При этом она убеждена, что у отца ее детей «как не было ответственности, так ее и нет». Когда младший сын пошел в первый класс, спортсмен не нашел время поддержать мальчика.

Также телеведущая назвала «чушью собачьей» слова Казьминой о том, что она не давала Аршавину общаться с детьми.

«Я отпустила его с детьми на Мальдивы вместе с ней почти на три недели. Мне было тяжело? Да. Но, это мне было тяжело, а детям с папой было прекрасно. Все. Точка. Мои переживания — это мои переживания… Моя боль — это моя боль. Моя совесть чиста. Что случилось после этого? Они прилетели из отпуска, привез детей, и с того дня он их пять с половиной лет не видел», — сказала она.

Кроме того, Юлия подчеркнула, что принципиально не называет Аршавина своим бывшим мужем.

«Несмотря на то что мы много лет прожили, он был мой сожитель. Хочу, чтобы все, кто сожительствуют сейчас, поняли, что они вообще не гражданские мужья и жены друг другу, а сожители. Я принципиальная теперь», — сказала она.

В комментариях к интервью пользователи соцсети оставили много слов поддержки в адрес телеведущей.

«Молодец, Барановская, просто умничка. Живет своей жизнью и никому ничего не доказывает», «Невероятно крутая женщина. Когда надо мудрая, сдержанная и мозги на месте. Эх Аршавин, кого же ты потерял», «Много жизненного рассказала!», «Аршавин, конечно, лоханулся. Но! Возможно, с ним она не стала бы тем, кем стала», «Спасибо, Аршавин, что ушел. Не стала бы Юля той, кем стала, рядом с тобой. И мы не узнали бы ее по-настоящему», — цитирует комментаторов портал Утро.Ру.

В настоящее время они вместе с Дмитрием Поляковым занимают должности наставников команды академии «сине-бело-голубых» для детей до 14 лет. Под руководством Аршавина с Поляковым футболисты 2004 года рождения завоевали Кубок Санкт-Петербурга.

Напомним, что карьера Аршавина официально завершилась 3 декабря 2018 года. В то время он выступал за казахстанский «Кайрат». По завершению карьеры игрока Аршавин прошел обучение и получил лицензии категории D и С. Затем он получил должность тренера в «Зените».