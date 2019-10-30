Тарасов заявил, что не слушает песни Бузовой

Дмитрий Тарасов в Бывший полузащитник футбольного «Локомотива» интервью YouTube-каналу «Всему Головин» рассказал о том, как относится к творчеству экс-супруги Ольги Бузовой. По слова спортсмена, слушать ее песни он не желает.

«Переключаю, если честно. Редко попадаю, но переключаю. Ничего не чувствую», — отметил футболист.

Тарасов также пояснил, как происходило расставание с артисткой. Он опроверг информацию о том, что он выставил бывшую жену из дома и отобрал подарок — Mercedes.

«Я просто сказал: „Оль, я ухожу из квартиры. Ты поживи, сколько тебе нужно, найди квартиру. Я тебе буду снимать“, — заявил спортсмен, подчеркнув, что машину забрал только после того, как в сторону его семьи „полилась грязь“.

При этом Тарасов отметил, что информация о том, что Бузова все ещё может судиться с ним о разделе имущества, — слухи, поскольку все особенности материальных взаимоотношений между бывшими супругами были прописаны в брачном договоре.

„Все что мое — мое, все что ее — ее. По контракту квартира была моей“, — добавил футболист.

Спортсмен подчеркнул, что причиной расставания стало нежелание певицы заниматься семьёй, а не его якобы измена Бузовой с нынешней супругой Анастасией Костенко

„Она прекрасно знает, как все было. При этом говорит про какую-то измену — смешно мне реально. Я к ней абсолютно нормально отношусь до сих пор. У меня нет претензий. И, если увижу, обязательно поздороваюсь, спрошу, как дела. Без проблем“, — резюмировал Тарасов.

В том же интервью, как ранее сообщал „Рамблер“, футболист рассказал, как относится к представителям нетрадиционной сексуальной ориентации. По словам спортсмена, он не считает себя гомофобом, но не любит геев, хотя и сталкивался с ними в одной компании.