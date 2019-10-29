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«За что Путина критиковать?» Тарасов о политике, футболе и жене 

Газета.Ru 1 час назад
«За что Путина критиковать?»
Фото: © РИА Новости/Владимир Песня
Экс-полузащитник «Локомотива» Дмитрий Тарасов дал большое интервью, в котором рассказал о своих политических взглядах, отношении к президенту России Владимиру Путину и разводе с Ольгой Бузовой. «Газета.Ru» собрала главные высказывания 32-летнего футболиста, который до сих пор остается без клуба.

О Путине, политике, Крыме и планах стать депутатом

Российский полузащитник Дмитрий Тарасов, ранее представлявший сборную России и в июле этого года покинувший стан московского «Локомотива» в связи с истечением срока контракта, до сих пор остается в статусе свободного агента. В летнее межсезонье 32-летний хавбек решал вопросы с травмой, а также судился с руководством красно-зеленых, отказавшимся оплачивать операцию своему бывшему игроку, и найти новую команду себе так и не успел. Ставился вопрос о завершении карьеры, как это сделал его экс-одноклубник Игорь Денисов, однако Дмитрий в итоге отказался вешать бутсы на гвоздь.
В свободное от футбола время он дал большое интервью, в котором про спорт как раз практически ничего не сказал. Зато поделился своим видением на совершенно иные сферы деятельности. Например, про политику.
Так, Тарасов упомянул фигуру президента России Владимира Путина, к которому у футболиста особое отношение. История берет свое начало еще в феврале 2016 года, когда «Локомотив» встречался с турецким «Фенербахче» в 1/16 финала Лиги Европы, которому красно-зеленые уступили по сумме двух матчей. Напомним, в первой встрече, прошедшей в Стамбуле, Тарасов, благодаря болельщиков «железнодорожников» за поддержку, снял с себя игровую майку, оставшись в футболке, на которой был изображен портрет Путина с надписью «Самый вежливый президент». Сам футболист объяснил данный жест с целью поддержать президента России, однако ни Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), ни даже «Локомотив» такую акцию не одобрили.
В итоге УЕФА оштрафовал российского хавбека на €5 тысяч, а руководство «Локо» решило удержать из зарплаты своего игрока €300 тысяч вместе с бонусами и премиальными.
Теперь же Тарасов объяснил, откуда у него такая симпатия к Путину.
«Мне нравится, что он делает для России. Еще с тех времен. В том числе и после того момента, когда я вышел в той самой футболке. Есть ли что-то, что мне не нравится в его работе? Наверное. Но Путин — наш президент, и я его люблю. Не хочу говорить о претензиях к нему. Я очень его уважаю и поддерживаю, мне этого достаточно. Да и за что его вообще критиковать?» — сказал Тарасов в эфире YouTube-канала «Всему Головин».
Со встречным вопросом к футболисту выступил ведущий программы, журналист Sports.ru Александр Головин, спросив у своего гостя «Кто виноват в количестве бедных граждан России, которых, по данным Росстата за июля 2019 года, оказалось около 21 млн человек?»
«Путин виноват разве в этом? Это происходит, наверное, в каких-то регионах. За всем чисто физически уследить невозможно. У Путина много дел. Представляете, какое количество головной боли у него от всего этого? От его работы. За всем уследить невозможно», — выступил Тарасов в поддержку президента.
Говоря о достижениях Владимира Путина, экс-хавбек назвал присоединение Крыма и Севастополя в марте 2014 года. Затрагивая же всю тему внешней политики, Тарасов не исключил того, что после футбольной карьеры попробует пробиться в Госдуму.
«Я думаю об этом. Такая мысль была. Мне интересно попробовать себя в чем-то другом. Тренером не хочется. А уйти в политику, углубиться и изучить это можно. Правда, я вообще за этим не слежу. Даже не знаю, какие партии состоят в Думе. Четыре? «Единая Россия», какие еще? Реально не слежу за этим, никого не поддерживаю. Сейчас я играю в футбол, но буду параллельно следить за политикой. И я ведь не утверждаю, что точно уйду в эту сферу, лишь говорю о том, что мне это интересно. Уверен, что этому можно обучиться. Почему нет? Если есть талант, то можно. Пойти и исправить, чтобы людям пенсии повысили. Чтобы бедолаг, всех бедных. В этом направлении я пойду», — заявил Тарасов.

О разводе с Бузовой

Помимо футбольных достижений Дмитрий Тарасов известен общественности прежде всего своим знакомством с популярной певицей и телеведущей Ольгой Бузовой. В июне 2012 года пара сыграла свадьбу, ставшую для футболиста уже второй — его первой супругой была Оксана Пономаренко. В браке Тарасов и Бузова пробыли почти пять лет: в декабре 2016 году супруги подали на развод, что по сей день весьма серьезно обсуждается в СМИ и поклонниками певицы.
Сама Бузова, рассказывая о разрыве отношений с футболистом, зачастую высказывалась о нем негативно, обвиняя в различного рода психологическом давлении и грубости. Тарасов же от любой критики в свой адрес со стороны бывшей жены отрекался.
На этот раз Дмитрий решил поделиться новыми подробностями отношений с певицей, в том числе рассказав и о причинах развода.
«Мы жили с Олей 5-6 лет, но я не увидел никаких изменений. Мне нужна была семья, а человек хотел работать. Это самая главная причина», — отметил он.
Также Тарасов опроверг информацию о том, что грубым путем выгнал Бузову из своей квартиры, придя к экс-супруге в компании неизвестных людей.
«Я ведь добряк по жизни. Никаких проблем с Олей у меня не было. Я ей сказал, мол, ухожу из квартиры, дав ей время на поиски нового жилья. Но в ответ началась грязь. Машину я забрал только после того, как посыпались оскорбления в адрес моей семьи. И ни с кем я к ней не приезжал. Машина и квартира были моими. Соответственно, распоряжаться я мог этим как хотел. В основном меня критикуют ее поклонники — эти молодые девочки. Но мне их мнение неважно», — подчеркнул Тарасов.
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Теги:
Футбол , Статьи , Оксана Пономаренко , Дмитрий Тарасов , Александр Головин , Владимир Путин , Игорь Денисов , УЕФА , Локомотив , Единая Россия , Госдума , СБОРНАЯ РОССИИ , Газета.Ru , Sports.ru
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