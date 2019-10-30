«Барселона» разгромила «Вальядолид», у Месси дубль и юбилейный гол

"Барселона" добилась разгромной победы в матче 11-го тура чемпионата Испании против "Вальядолида". Матч проходил на стадионе "Камп Ноу" в столице Каталонии и завершился со счетом 5:1 в пользу хозяев поля.

Отметим, что один из мячей Месси был забит ударом со штрафного. После этого результативного удара в активе аргентинца стало 50 голов, забитых ударом со штрафного: 44 мяча он положил за "Барсу", а еще шесть — за сборную Аргентины.

Победа помогла "Барселоне" набрать 22 очка и выйти в лидеры чемпионата Испании. "Вальядолид" сохранил 14 баллов, и располагается на девятой строчке турнирной таблицы.