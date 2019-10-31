Эмери выстрелил себе в ногу. Считайте дни до отставки

Эмери выстрелил себе в ногу. Считайте дни до его отставки

Грустно, но «Арсенал» так и не изменился к лучшему.

После такого лунапарка, как в среду на «Энфилде», не хочется ни спать, ни тем более говорить о грустном. Но один человек едва ли получил удовольствие от этих 100 с лишним минут. Унаи Эмери получил возможность убедиться, что его подход не работает.

Дело не в том, что «Арсенал» проиграл школьникам околоосновным составом — с кем не бывает поражений, в конце концов. Нарваться на дерзкую молодёжь и в Кубке лиги, и в Лиге чемпионов — сам «Ливерпуль» вот недавно на том же «Энфилде» едва не поплыл под топот зальцбургских корыт.

Дело даже не в том, что Озил уже проводит неплохой матч, делает голевую передачу, а его всё равно меняют. Тренер может и должен иметь право на свою точку зрения, и его подход не должен подвергаться сомнениям из-за неудачной замены. Дело вот в чём. Два месяца назад, на старте сезона, «Арсенал» играл с «Ливерпулем» в чемпионате, и я хорошо помню тот матч, потому что давно не видел игр «Арсенала» и испытал культурный шок. То, что происходило в первом тайме, с трудом можно было назвать футболом: «канониры» рассадили две борозды футболистов у своих ворот, как какой-нибудь «Бёрнли», а впереди оставили только двух быстрых франкоязычных парней. Это смотрелось диковато: «Ливерпуль» уже к 10-й минуте нашёл, как взламывать такую оборону, и без конца переводил мяч с фланга на фланг, а «Арсенал» только отбивался. И отбивался максимально осторожно: например, подключающихся крайних защитников «Ливерпуля» встречали не крайние дефы команды Эмери, а линия полузащиты, сдвигавшаяся одновременно, будто в настольном футболе. Всё это делалось, чтобы линия обороны сохраняла компактность и не двигалась дальше ширины штрафной.

Сегодня почему-то стало модно говорить о трусости тренеров. Не берусь говорить такие слова, но «Арсенал» точно не был амбициозен в том матче. Они не хотели смести с поля королей, они не пытались показать, что ещё не потеряли связь с топ-эшелоном АПЛ. Для «Арсенала» всегда было важно оставаться претенциозным — а эта версия оказалась слишком смиренной.

«Ливерпуль» гонял мяч с фланга на фланг и вскрывал штрафную навесами. В центре обороны у «Арсенала» были Давид Луис (53% выигранных единоборств вверху за прошлый сезон) и Сократис (55%). Вероятность того, что уже следующий навес станет результативным, росла с каждой минутой. «Арсенал» пропустил в итоге после навеса в штрафную. Но продолжил быть смиренным. В атаке команда показывала только длинные передачи на Пепе и Обамеянга с попытками найти ситуации один в один. Временами получалось — откровенно говоря, шансы у «канониров» были ещё до первого гола «Ливерпуля». «Арсенал» за весь матч совершил всего два успешных входа в штрафную через передачи с флангов — тогда казалось, что это вопрос начала сезона, и всё разнообразие ещё придёт. К тому же в соперниках был основной состав формально лучшей команды Европы.

Но прошло два месяца. Состав «Арсенала», близкий к основному в АПЛ, выходит против другого «Ливерпуля» — с 16-летним парнем в основе и проваливавшимся даже в скромном «Виллеме II» испанце со скамейки. И вот цифры «Арсенала»: один успешный вход в штрафную через фланги за матч. Ноль успешных попыток дриблинга за второй тайм. 14 выносов за второй тайм — против 13 у «Ливерпуля» за матч.

Когда на четвёртой компенсированной ко второму тайму минуте красные переводили мяч слева направо, а затем в штрафную пошла подача, можно было уже идти к центру поля. За два месяца Эмери не изменил ничего. Ему хочется симпатизировать, но у него просто не получилось. Он пытался приободрить команду в момент кризиса, выставляя близкий к боевому состав на ливерпульских детей; он надеялся, что уверенная, большая победа даст команде нужный толчок. Но вместо этого Унаи выстрелил себе в ногу. Тот же футбол, такие же вплоть до удивительных совпадений цифры — только в соперниках не Мане и Фабиньо, а Эллиотт (кстати, парень с грандиозным будущим) и Брюстер. Прогресса нет, уверенность в себе теперь окончательно раздавлена.