Переключаю: Тарасов о творчестве Бузовой

Бывший полузащитник футбольного «Локомотива» Дмитрий Тарасов в интервью YouTube-каналу «Всему Головин» рассказал о том, как относится к творчеству экс-супруги Ольги БУзовой. По слова спортсмена, слушать ее песни он не желает.

«Переключаю, если честно. Редко попадаю, но переключаю. Ничего не чувствую», — отметил футболист.

Тарасов также пояснил, как происходило расставание с артисткой. Он опроверг информацию о том, что он выставил бывшую жену из дома и отобрал подарок — Mercedes.

«Я просто сказал: «Оль, я ухожу из квартиры. Ты поживи, сколько тебе нужно, найди квартиру. Я тебе буду снимать», — заявил спортсмен, подчеркнув, что машину забрал только после того, как в сторону его семьи «полилась грязь».

При этом Тарасов отметил, что информация о том, что Бузова все ещё может судиться с ним о разделе имущества, — слухи, поскольку все особенности материальных взаимоотношений между бывшими супругами были прописаны в брачном договоре.

«Все что мое — мое, все что ее — ее. По контракту квартира была моей», — добавил футболист.

Спортсмен подчеркнул, что причиной расставания стало нежелание певицы заниматься семьёй, а не его якобы измена Бузовой с нынешней супругой Анастасией Костенко

«Она прекрасно знает, как все было. При этом говорит про какую-то измену — смешно мне реально. Я к ней абсолютно нормально отношусь до сих пор. У меня нет претензий. И, если увижу, обязательно поздороваюсь, спрошу, как дела. Без проблем», — резюмировал Тарасов.

В том же интервью, как ранее сообщал «Рамблер», футболист рассказал, как относится к представителям нетрадиционной сексуальной ориентации. По словам спортсмена, он не считает себя гомофобом, но не любит геев, хотя и сталкивался с ними в одной компании.