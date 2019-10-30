Экс-игрок «Зенита» высказался о вооруженном ограблении 

Бывший полузащитник туринского "Ювентуса" и петербургского "Зенита" Клаудио Маркизио опубликовал в Twitter сообщение, в котором он высказался о вооруженном ограблении, передает Sport24.
Спортсмен и его супруга стали жертвами грабителей. Злоумышленники ворвались на виллу к футболисту и, угрожая пистолетом и холодным оружием ему и его жене, потребовали у них открыть сейф с ценными вещами. После ограбления преступники скрылись.
Se entri nella casa di una persona per derubarla sei un delinquente.
Se punti la pistola al volto di una donna sei un balordo.
Se da una storia simile tutto quello che riesci a ricavarne è una battuta idiota sei un poveretto.
A tutti gli altri un sentito grazie per la vicinanza🙏 pic.twitter.com/5lJSKSDAqO— Claudio Marchisio (@ClaMarchisio8) 30 октября 2019 г.
"Если вы входите в дом человека, чтобы ограбить его, вы — преступник. Если вы направляете пистолет в лицо женщины, вы — идиот. Если все, что вы можете сделать это идиотская шутка, вы — ничтожны", — написал итальянец.
Также Маркизио выразил благодарность всем, кто выразил поддержку и сочувствие.
Ранее сообщалось, что полиция проводит расследование случившегося.