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Экс-игрок «Зенита» высказался о вооруженном ограблении 

Газета.Ru + ещё 19 1 час назад
Экс-игрок «Зенита» высказался о вооруженном ограблении
Фото: РИА Новости
Бывший полузащитник туринского "Ювентуса" и петербургского "Зенита" Клаудио Маркизио опубликовал в Twitter сообщение, в котором он высказался о вооруженном ограблении, передает Sport24.
Спортсмен и его супруга стали жертвами грабителей. Злоумышленники ворвались на виллу к футболисту и, угрожая пистолетом и холодным оружием ему и его жене, потребовали у них открыть сейф с ценными вещами. После ограбления преступники скрылись.
"Если вы входите в дом человека, чтобы ограбить его, вы — преступник. Если вы направляете пистолет в лицо женщины, вы — идиот. Если все, что вы можете сделать это идиотская шутка, вы — ничтожны", — написал итальянец.
Также Маркизио выразил благодарность всем, кто выразил поддержку и сочувствие.
Ранее сообщалось, что полиция проводит расследование случившегося.
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Теги:
Футбол , Клаудио Маркизио , Зенит
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