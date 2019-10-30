Экс-игрок «Зенита» высказался о вооруженном ограблении 

Se entri nella casa di una persona per derubarla sei un delinquente.

Se punti la pistola al volto di una donna sei un balordo.

Se da una storia simile tutto quello che riesci a ricavarne è una battuta idiota sei un poveretto.

A tutti gli altri un sentito grazie per la vicinanza🙏 pic.twitter.com/5lJSKSDAqO— Claudio Marchisio (@ClaMarchisio8) 30 октября 2019 г.

Спортсмен и его супруга стали жертвами грабителей. Злоумышленники ворвались на виллу к футболисту и, угрожая пистолетом и холодным оружием ему и его жене, потребовали у них открыть сейф с ценными вещами. После ограбления преступники скрылись.