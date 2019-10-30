Возглавила футбольный клуб

Ирина Морозюк, супруга украинского футболиста Николая Морозюка , защищающего цвета турецкого "Ризерспора", стала президентом футбольного клуба. Об этом рассказали РИА Новости.

«Ирина Морозюк — президент футбольного клуба "Лион"! Единственная женщина — президент футбольного клуба в Украине! Мы гордимся, что именно Ирина — единственная и самая обаятельная львица нашего прайда. С таким президентом мы не имеем права быть вторыми или третьими, поэтому обещаем всем вам, что всегда будем бороться только за победу!» — говорится в сообщении на странице футбольного клуба.

Любительский футбольный клуб «Лион» базируется в родном для нее городе Львове. Футболисты подарили Ирине именную футболку. Девушка уже рассказала подписчикам, что у нее большие планы в качестве руководителя.

Жена Николая Морозюка уже не в первый раз оказывается в центре внимания СМИ. Девушка ведет публичный образ жизни, активно развивает свои страницы в соцсетях и снимается в рекламе. Ранее Ирина Морозюк раскритиковала женщин, которые выступают за гендерное равенство.