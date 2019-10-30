Бывший игрок сборной России Роман Широков рассказал о своем отношении к полузащитнику столичного ЦСКА Федору Чалову. Об этом сообщает "РГ".
По его словам, в настоящее время Чалов не соответствует статусу лидера и нуждается в улучшении своих игровых качеств.
"В данный момент Чалов не готов заиграть в европейском клубе. Тот же Головин сначала проявил себя на чемпионате Европы, в Лиге чемпионов, выиграл чемпионат России. Поэтому Чалову, для того, чтобы говорить о ближайших перспективах, ему нужно стать лидером в своей команде и показывать качественный футбол", — сказал Широков.
Ранее сообщалось, что Широков раскритиковал московский "Локомотив" за пассивную игру в матче третьего тура группового этапа против "Ювентуса"