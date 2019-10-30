Широков назвал Чалова неготовым к европейскому футболу

По его словам, в настоящее время Чалов не соответствует статусу лидера и нуждается в улучшении своих игровых качеств.

"В данный момент Чалов не готов заиграть в европейском клубе. Тот же Головин сначала проявил себя на чемпионате Европы, в Лиге чемпионов, выиграл чемпионат России. Поэтому Чалову, для того, чтобы говорить о ближайших перспективах, ему нужно стать лидером в своей команде и показывать качественный футбол", — сказал Широков.