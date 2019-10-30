Петербургский "Зенит" одержал разгромную победу над "Томью" в матче 1/8 финала Олимп — Кубка России.
Встреча, прошедшая в Санкт-Петербурге, завершилась со счетом 4:0 в пользу хозяев. В составе победителей отличились Игорь Смольников, Алексей Сутормин, Александр Ерохин и Олег Шатов.
"Газета.Ru" провела текстовую онлайн-трансляцию матча.
В четвертьфинале "Зенит" сыграет с грозненским "Ахматом".
Ранее сообщалось, что московский ЦСКА обыграл "Уфу" в матче 1/8 финала Олимп — Кубка России.
Футбол. Олимп — Кубок России. 1/8 финала"Зенит" (Санкт-Петербург) — "Томь" (Томск) — 4:0Голы: 1:0 — Смольников, 13; 2:0 — Сутормин, 56; 3:0 — Ерохин, 67; 4:0 — Шатов, 81.