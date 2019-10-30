«Наполи» упустил домашнюю победу над «Аталантой» 

В рамках десятого тура итальянской Серии А "Наполи" на своём поле сыграл вничью с "Аталантой".
Неаполитанцы дважды вели в счёте, однако бергамская команда оба раза сумела отыграться — на голы Николы Максимовича и Аркадиуша Милика результативными ударами ответили Ремо Фройлер и Йосип Иличич.
"Наполи" — "Аталанта" — 2:2 Голы: Максимович, 16 — 1:0, Фройлер, 41 — 1:1, Милик, 71 — 2:1, Иличич, 86 — 2:2.
"Наполи": Мерет, Ди Лоренцо, Кулибали, Максимович, Луперто, Кальехон, Фабиан Руис, Инсинье, Аллан (Зелиньски, 11), Лосано (Мертенс, 59), Милик (Льоренте, 82).
"Аталанта": Голлини, Хатебур, Гимшити (Кьер, 64), Паломино, Госенс, Пашалич (Кастань, 69), Фройлер, Иличич, де Рон, Гомес (Муриэль, 74), Толои.