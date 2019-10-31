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25 октября

Российская Премьер-лига

1 из 1
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Рубин
Рубин
0 0
Урал Урал
25 октября

Английская Премьер-лига

1 из 1
Все матчи
Саутгемптон
Саутгемптон
0 9
Лестер Сити Лестер Сити
25 октября

Испанская Примера

1 из 1
Все матчи
Вильярреал
Вильярреал
4 1
Алавес Алавес
25 октября

Бундеслига

1 из 1
Все матчи
Майнц
Майнц
3 1
Кёльн Кёльн
26 октября

Российская Премьер-лига

3 из 3
Все матчи
Тамбов
Тамбов
3 0
Уфа Уфа
Ахмат
Ахмат
1 1
Арсенал Арсенал
Ростов
Ростов
2 0
Сочи Сочи
26 октября

Английская Премьер-лига

3 из 5
Все матчи
Манчестер Сити
Манчестер Сити
3 0
Астон Вилла Астон Вилла
Вест Хэм Юнайтед
Вест Хэм Юнайтед
1 1
Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед
Брайтон энд Хоув Альбион
Брайтон энд Хоув Альбион
3 2
Эвертон Эвертон
26 октября

Испанская Примера

3 из 3
Все матчи
Леганес
Леганес
1 0
Мальорка Мальорка
Вальядолид
Вальядолид
2 0
Эйбар Эйбар
Атлетико М
Атлетико М
2 0
Атлетик Б Атлетик Б
26 октября

Бундеслига

3 из 6
Все матчи
Бавария
Бавария
2 1
Унион Унион
Падерборн 07
Падерборн 07
2 0
Фортуна Фортуна
Герта
Герта
2 3
Хоффенхайм Хоффенхайм
27 октября

Российская Премьер-лига

3 из 4
Все матчи
Крылья Советов
Крылья Советов
0 2
Зенит Зенит
ЦСКА
ЦСКА
0 1
Динамо М Динамо М
Локомотив М
Локомотив М
0 3
Спартак М Спартак М
27 октября

Английская Премьер-лига

3 из 4
Все матчи
Ньюкасл Юнайтед
Ньюкасл Юнайтед
1 1
Вулверхэмптон Вулверхэмптон
Ливерпуль
Ливерпуль