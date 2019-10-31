СМИ узнали источники дохода безработного Тарасова

СМИ узнали источники дохода безработного футболиста Тарасова

В июне текущего года у футболиста Дмитрия Тарасова истек контракт с «Локомотивом» . В связи с этим он был вынужден браться за различные проекты для улучшения материального положения.

В частности, в конце октября спортсмен проведет футбольный мастер-класс для детей. Кроме того, источником заработка является его страница в социальной сети Instagram, где он рекламирует товары и услуги, а также проводит гивы вместе с супругой Анастасией Костенко

По данным «СтарХит», Тарасов с женой также планируют выпустить именную коллекцию одежды. Это необходимо для того, чтобы обеспечить семью, которая скоро пополнится еще одним ребенком, а также для ежемесячных выплат алиментов дочери от первого брака.