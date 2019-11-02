Клуб российского бизнесмена обыграл «МЮ»

Клуб российского бизнесмена обыграл «Манчестер Юнайтед»

Манчестер Юнайтед » на выезде проиграл «Борнмуту» в матче 11-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла в субботу, 2 ноября, и завершилась со счетом 1:0 в пользу хозяев. В концовке первого тайма «вишен» точным ударом вывел вперед Джошуа Кинг. Во второй половине игры зрители не увидели забитых мячей.

«Борнмут», которым единолично владеет российский бизнесмен Максим Демин , прервал серию из четырех матчей без побед, набрал 16 очков и вышел на шестое место в турнирной таблице. В активе «Манчестер Юнайтед» 13 очков, команда занимает восьмую строчку.

В следующем туре МЮ 10 ноября на своем поле сыграет с «Брайтоном». «Борнмут» днем раньше на выезде встретится с «Ньюкаслом».