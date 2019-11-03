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Дзюба рассказал о тотальном невезении в матче против ЦСКА 

Газета.Ru + ещё 64 2 часа назад
Дзюба рассказал о тотальном невезении в матче с ЦСКА
Фото: ТАСС
Нападающий петербургского "Зенита" и сборной России Артем Дзюба рассказал об отсутствии фарта в матче против ЦСКА в рамках 15-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Об этом сообщает Sport24.
По словам 31-летнего форварда, в субботнем матче на "Зенит" свалилось огромное невезение, из-за которого команда Сергея Семака забила гораздо меньшее число голов, чем могла бы. Также Дзюба выразил надежду на то, что фортуна улыбнется сине-бело-голубым во вторничном матче Лиги чемпионов против "Лейпцига".
Ранее сообщалось, что защитник московского ЦСКА Хердур Магнуссон остался доволен ничьей с петербургским "Зенитом".
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Теги:
Футбол , РПЛ , Хердур Магнуссон , Сергей Семак , Артем Дзюба , Зенит , ЦСКА , СБОРНАЯ РОССИИ
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