Дзюба рассказал о тотальном невезении в матче с ЦСКА

Нападающий петербургского "Зенита" и сборной России Артем Дзюба рассказал об отсутствии фарта в матче против ЦСКА в рамках 15-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Об этом сообщает Sport24.
По словам 31-летнего форварда, в субботнем матче на "Зенит" свалилось огромное невезение, из-за которого команда Сергея Семака забила гораздо меньшее число голов, чем могла бы. Также Дзюба выразил надежду на то, что фортуна улыбнется сине-бело-голубым во вторничном матче Лиги чемпионов против "Лейпцига".
Ранее сообщалось, что защитник московского ЦСКА Хердур Магнуссон остался доволен ничьей с петербургским "Зенитом".