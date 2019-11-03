«Бавария» уволила главного тренера

«Бавария» уволила тренера после разгромного поражения

Мюнхенская «Бавария» на своем сайте объявила об уходе главного тренера Нико Ковача . Договор был расторгнут по обоюдному согласию сторон.

Председатель правления Карл-Хайнц Румменигге «Баварии» объяснил, что в последние недели результаты команды показали необходимость вмешательства. Решение об увольнении Ковача было принято на встрече, на которой присутствовали тренер и Румменигге, а также президент Ули Хенесс и спортивный директор Хасан Салихамиджич

Исполняющим обязанности главного тренера «Баварии» назначен Ганс Флик. Он будет готовить команду к матчу Лиги чемпионов против греческого «Олимпиакоса».

В субботу, 2 ноября, мюнхенцы разгромно проиграли «Айнтрахту» в матче десятого 10-го тура Бундеслиги. Встреча завершилась со счетом 1:5. «Бавария» по итогам десяти матчей набрала 18 очков и занимает четвертое место в чемпионате.

Ковач возглавил клуб летом 2018 года. Он привел его к золотым медалям Бундеслиги в сезоне-2018/2019. При этом из Лиги чемпионов «Бавария» вылетела на стадии 1/8 финала, проиграл «Ливерпулю».