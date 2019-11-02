Ибрагимович похвастался крупным уловом

Нападающий клуба Высшей футбольной лиги США (MLS) "Лос-Анджелес Гэлакси" Златан Ибрагимович похвастался крупным уловом.

Hold my Guitar #marlin #catchnrelease pic.twitter.com/NGorpMfZQ3— Zlatan Ibrahimović (@Ibra_official) 2 ноября 2019 г. На снимке, опубликованном футболистом в Twitter можно увидеть, как игрок держит в руках тело большой рыбы, а ее голову и хвост помогают удержать два человека.

"Держите мою гитару", — подписал Ибрагимович снимок.

Напомним, что 31 декабря этого года у шведа истекает контракт с американским клубом, после чего он станет свободным агентом. В данный момент "Гэлакси" не выступает в регулярном чемпионате MLS, так как вылетел из плей-офф. В связи с этим отпуск Ибрагимовича начался раньше запланированного.

Ранее сообщалось, что Ибрагимович получил предложение из Австралии.