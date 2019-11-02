«Интер» вырвал победу в матче с «Болоньей»

«Интер» вырвал победу в матче Серии А с «Болоньей», благодаря пенальти в компенсированное время

Миланский «Интер» одержал победу над «Болоньей» в матче 11-го тура итальянской Серии А.

Встреча, прошедшая на стадионе «Ренато Далль'Ара», завершилась со счётом 2:1 в пользу гостей.

«Интер» восстановил паритет благодаря голу Ромелу Лукаку на 75-й минуте матча, и вырвал победу после второго мяча в исполнении бельгийца, реализовавшего пенальти на первой компенсированной ко второму тайму минуте.

Ранее сообщалось, что «Рома» взяла верх над «Наполи» в Серии А.