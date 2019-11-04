«Барселона» лишилась Суареса на неопределённый срок

Пресс-служба каталонской «Барселоны» опубликовала заявление относительно состояния здоровья нападающего команды Луиса Суареса

32-летний уругвайский форвард травмировался во время гостевого поединка 12-го тура чемпионата Испании против «Леванте» (1:3) и был заменен в концовке первого тайма.

Стало известно, что у Суареса диагностировано повреждение правого голеностопа. Точные сроки восстановления нападающего пока не сообщаются.

В нынешнем сезоне уругвайский бомбардир принял участие в девяти поединках испанской Примеры, в которых записал на свой счет шесть забитых мячей.