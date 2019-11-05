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Венгер претендует на пост наставника «Баварии» 

Вести.Ru + ещё 12 3 часа назад
Венгер претендует на пост наставника «Баварии»
Фото: EPA
Руководство мюнхенской "Баварии" продолжают поиски нового главного тренера для команды после того, как в отставку был отправлен Нико Ковач. В качестве одного из претендентов на пост боссы мюнхенцев рассматривают француза Арсена Венгера.
Однако он является лишь временным кандидатом, которого могут пригласить доработать нынешний сезон, сообщает Спортс.Ru со ссылкой на Guardian. Венгер является опытным специалистом, ко всему прочему владеющим немецким специалистом, и все это устраивает руководителей "Баварии".
Основным же претендентом на вакантный пост в "Баварии" является Ральф Рангник. Вариант с продолжением тренерской карьеры интересует и самого специалиста. В разное время он поработал с такими командами, как "Штутгарт", "Хоффенхайм", "Шальке" и "РБ Лейпциг".
Кроме того, в шорт-лист "Баварии" также входят голландец Эрик тен Хаг, португалец Жозе Моуриньо и итальянец Массимилиано Аллегри, однако по разным причинам их назначения оцениваются как маловероятные.
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Теги:
Футбол , Ральф Рангник , Жозе Моуриньо , Нико Ковач , Арсен Венгер , The Guardian
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