Дзюба ответил на сравнение с Кличко

Дзюба ответил на слова футболиста «Лейпцига», назвавшего его третьим братом Кличко

«Не знал, что он назвал меня братом Кличко. Даже не знаю, с одной стороны это может быть комплимент, с другой стороны после Виталика, может быть, это он меня хотел оскорбить», — сказал Дзюба пресс-службе «Зенита».

Он также отметил, что Орбан является важным игроком в системе «Лейпцига», и его отсутствие в игре с сине-бело-голубыми является потерей для немецкого коллектива.

Игра четвёртого тура группового этапа Лиги чемпионов «Зенит» — «Лейпциг» состоится 5 ноября в Санкт-Петербурге. Начало — в 20:55.