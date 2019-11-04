Страшная травма Гомеша: что произошло в Англии

Синхронные волевые победы «Ливерпуля» и «Манчестер Сити», ужасная травма хавбека «Эвертона» Андре Гомеша в матче с «Тоттенхэмом» и провал «Манчестер Юнайтед» — «Газета.Ru» подводит итоги 11-го тура Английской премьер-лиги.
«Астон Вилла» — «Ливерпуль» — 1:2
Команда Юргена Клоппа
проводила свой матч 11-го тура против новичка Премьер-лиги «Астон Виллы», которая вернулась в элитный дивизион спустя три года отсутствия. Безусловным фаворитом этой встречи являлся действующий победитель Лиги чемпионов, но у наставника бирмингемцев Дина Смита
было на этот счет другое мнение.
Его подопечные сумели отличиться уже в первом тайме — на 21-ой минуте Макгин навесил в штрафную площадь, где нога Трезеге нашла мяч. 1:0 — с таким счетом завершилась первая половина встречи на «Вилла Парке».
Второй тайм нес в себе простую и понятную интригу — сможет ли «Астон Вилла» удержать минимальное преимущество? «Львы» приложили для этого максимум усилий, полностью уйдя в оборону и даже не пытаясь атаковать ворота Алисона Беккера:
всего 28% владения мячом и ни одного удара в створ ворот во второй половине матча говорят сами за себя.
Но само по себе превосходство в игре очков не приносит, поэтому «Ливерпулю» необходимо было забивать дважды, чтобы одержать победу. Первый шаг к этой цели сделал Энди Робертсон аж на 87-ой минуте: Садио Мане
навесил на дальнюю штангу, куда с бешеной скоростью ворвался шотландец и нанес точный удар головой.
Однако главным героем этой встречи суждено было стать Мане, который на 94 минуте вогнал мяч в одно касание после подачи с углового.
1:2 — и Юрген Клопп сохраняет шестиочковый отрыв от ближайшего преследователя.
«Манчестер Сити» — «Саутгемптон» — 2:1
По схожему сценарию складывалась игра на «Этихад Стэдиум» — аутсайдеры сначала открыли счет в первом тайме, а затем во втором фаворит дожал соперника и заработал три очка. Разве что концовка в Манчестере выдалась более спокойной, ведь победный гол, в отличие от матча «Ливерпуля», был забит в основное, а не в компенсированное время.
Стоит отметить, что для «Сити» и «Саутгемптона» это была уже вторая встреча за пять дней — до этого «горожане» и «святые» сыграли в Кубке английской лиги, где победу также одержала команда Пепа Гвардиолы.
Сократить отрыв от мерсисайдцев действующий чемпион АПЛ может уже в это воскресенье: матч «Ливерпуль» — «Манчестер Сити» станет главной афишей 12-го тура не только Премьер-лиги, но и всего европейского футбола.
«Эвертон» — «Тоттенхэм» — 1:1
Игра, которая точно останется в истории Премьер-лиги на долгое время. И, к огромному сожалению, причиной тому станет не яркий и бескомпромиссный футбол, а судейский произвол, который привел к страшной травме полузащитника «Эвертона» Андре Гомеша. Уровень дозволенности при единоборствах был настолько высок, что эмоции в этом матче вспыхнули даже у игроков, не отличавшихся особой жесткостью. Корейский форвард «шпор» Сон Хын Мин на 79-ой минуте пошел в грубейший подкат сзади против Гомеша, который до этого пострадал в столкновении с Сержем Орье
.
Как итог — ужасный перелом ноги и завершение игры в нынешнем сезоне.
Кость Гомеша вывернулась настолько страшно, что нанесший ему травму Сон Хын Мин разрыдался прямо на поле, а потом еще долго не мог прийти в себя. Корейца за этот фол, конечно же, удалили.
«Ириски» сумели отомстить за пострадавшего товарища и вырвать у оставшегося вдесятером «Тоттенхэма» ничью на 97-й минуте встречи. Матч закончился со счетом 1:1.
«Уотфорд» — «Челси» — 1:2
Матч, в котором итоговый результат угадывался с самого начала. Последняя команда чемпионата встречалась с молодой, дерзкой и напористой лондонской молодежью, ведомой легендарным Фрэнком Лэмпардом
. Разгром от «Манчестер Юнайтед» в первом туре поставил под сомнения перспективы «синих» в текущем сезоне, но стоило набраться немного терпения, как «Челси» закрепился в четверке лидеров Премьер-лиги. Пулишич, Абрахам и Маунт превращаются в настоящих звезд, другие воспитанники клубной академии берут с них пример и становятся сильнее.
Гостевая победа со счетом 2:1 оказалась не слишком яркой, элегантной или красивой — «аристократы» просто сделали то, что должны были. «Шершней» же ждет тяжелейшая борьба за выживание, в которой они на данный момент смотрятся слабее других.
«Борнмут» — «Манчестер Юнайтед» — 1:0
Манкунианцы проиграли «Борнмуту» и установили клубный антирекорд, набрав за 11 туров всего 13 очков, что является худшим результатом за последние 33 года.
Отставание от зоны Лиги чемпионов составляет десять баллов, и пока нет понимания того, как «красные дьяволы» могли бы ликвидировать такой разрыв.
Вопрос об отставке Уле-Гуннара Сульшера давно назрел и уже требует ответа.
«Арсенал» — «Вулверхэмптон» — 1:1
«Эмирейтс Стэдиум» перед этой игрой жил двумя интригами: кто получит капитанскую повязку вместо Гранита Джаки, повздорившего с болельщиками, и сможет ли команда прервать трехматчевую безвыигрышную серию в АПЛ.
Первая интрига разрешилась во многом предсказуемо — капитаном был назначен Пьер-Эрик Обамеянг. А со второй пришлось повременить до финала встречи, которая началась для «Арсенала» удачно: на 21-ой минуте Ляказетт принял мяч и отдал в центр на Обамеянга, габонец ловко развернулся и отправил мяч в дальний угол.
Весь первый тайм «канониры» атаковали правым флангом, раз за разом создавая опасность у ворот Руи Патрисиу. Вторая же половина игры прошла под диктовку «Вулверхэмптона». Голевая атака пришла из аута — точный ввод мяча в игру, скидка на Рауля Хименеса
— и мексиканец поражает ворота Бернда Лено.
Итог встречи — ничья 1:1. Команда Унаи Эмери отстает от зоны Лиги чемпионов уже на шесть очков, а болельщики по-прежнему недовольны командой.
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