Чудо «Ливерпуля» и страшная травма Гомеша: что произошло в Англии

Синхронные волевые победы «Ливерпуля» и «Манчестер Сити», ужасная травма хавбека «Эвертона» Андре Гомеша в матче с «Тоттенхэмом» и провал « Манчестер Юнайтед » — «Газета.Ru» подводит итоги 11-го тура Английской премьер-лиги.

«Астон Вилла» — «Ливерпуль» — 1:2

Команда Юргена Клоппа проводила свой матч 11-го тура против новичка Премьер-лиги «Астон Виллы», которая вернулась в элитный дивизион спустя три года отсутствия. Безусловным фаворитом этой встречи являлся действующий победитель Лиги чемпионов, но у наставника бирмингемцев Дина Смита было на этот счет другое мнение.

Его подопечные сумели отличиться уже в первом тайме — на 21-ой минуте Макгин навесил в штрафную площадь, где нога Трезеге нашла мяч. 1:0 — с таким счетом завершилась первая половина встречи на «Вилла Парке».

Второй тайм нес в себе простую и понятную интригу — сможет ли «Астон Вилла» удержать минимальное преимущество? «Львы» приложили для этого максимум усилий, полностью уйдя в оборону и даже не пытаясь атаковать ворота Алисона Беккера:

всего 28% владения мячом и ни одного удара в створ ворот во второй половине матча говорят сами за себя.

Но само по себе превосходство в игре очков не приносит, поэтому «Ливерпулю» необходимо было забивать дважды, чтобы одержать победу. Первый шаг к этой цели сделал Энди Робертсон аж на 87-ой минуте: Садио Мане навесил на дальнюю штангу, куда с бешеной скоростью ворвался шотландец и нанес точный удар головой.

Однако главным героем этой встречи суждено было стать Мане, который на 94 минуте вогнал мяч в одно касание после подачи с углового.

94th minute.

Sadio Mane.

Dramatic winner.



🤩 HUGE GOAL 🤩 pic.twitter.com/GzGy3WblBq— Liverpool FC (@LFC) November 2, 2019

1:2 — и Юрген Клопп сохраняет шестиочковый отрыв от ближайшего преследователя.

«Манчестер Сити» — «Саутгемптон» — 2:1

По схожему сценарию складывалась игра на «Этихад Стэдиум» — аутсайдеры сначала открыли счет в первом тайме, а затем во втором фаворит дожал соперника и заработал три очка. Разве что концовка в Манчестере выдалась более спокойной, ведь победный гол, в отличие от матча «Ливерпуля», был забит в основное, а не в компенсированное время.

Стоит отметить, что для «Сити» и «Саутгемптона» это была уже вторая встреча за пять дней — до этого «горожане» и «святые» сыграли в Кубке английской лиги, где победу также одержала команда Пепа Гвардиолы.

Сократить отрыв от мерсисайдцев действующий чемпион АПЛ может уже в это воскресенье: матч «Ливерпуль» — «Манчестер Сити» станет главной афишей 12-го тура не только Премьер-лиги, но и всего европейского футбола.

«Эвертон» — «Тоттенхэм» — 1:1

Игра, которая точно останется в истории Премьер-лиги на долгое время. И, к огромному сожалению, причиной тому станет не яркий и бескомпромиссный футбол, а судейский произвол, который привел к страшной травме полузащитника «Эвертона» Андре Гомеша. Уровень дозволенности при единоборствах был настолько высок, что эмоции в этом матче вспыхнули даже у игроков, не отличавшихся особой жесткостью. Корейский форвард «шпор» Сон Хын Мин на 79-ой минуте пошел в грубейший подкат сзади против Гомеша, который до этого пострадал в столкновении с Сержем Орье

Как итог — ужасный перелом ноги и завершение игры в нынешнем сезоне.

Кость Гомеша вывернулась настолько страшно, что нанесший ему травму Сон Хын Мин разрыдался прямо на поле, а потом еще долго не мог прийти в себя. Корейца за этот фол, конечно же, удалили.

«Ириски» сумели отомстить за пострадавшего товарища и вырвать у оставшегося вдесятером «Тоттенхэма» ничью на 97-й минуте встречи. Матч закончился со счетом 1:1.

«Уотфорд» — «Челси» — 1:2

Матч, в котором итоговый результат угадывался с самого начала. Последняя команда чемпионата встречалась с молодой, дерзкой и напористой лондонской молодежью, ведомой легендарным Фрэнком Лэмпардом . Разгром от «Манчестер Юнайтед» в первом туре поставил под сомнения перспективы «синих» в текущем сезоне, но стоило набраться немного терпения, как «Челси» закрепился в четверке лидеров Премьер-лиги. Пулишич, Абрахам и Маунт превращаются в настоящих звезд, другие воспитанники клубной академии берут с них пример и становятся сильнее.

Full-time: Watford 1-2 Chelsea! @tammyabraham and @cpulisic_10 with the goals as the Blues collect the three points at Vicarage Road!



GET IN! 🙌 #WATCHE pic.twitter.com/SX1q9NcTZS— Chelsea FC (@ChelseaFC) November 2, 2019

Гостевая победа со счетом 2:1 оказалась не слишком яркой, элегантной или красивой — «аристократы» просто сделали то, что должны были. «Шершней» же ждет тяжелейшая борьба за выживание, в которой они на данный момент смотрятся слабее других.

«Борнмут» — «Манчестер Юнайтед» — 1:0

Манкунианцы проиграли «Борнмуту» и установили клубный антирекорд, набрав за 11 туров всего 13 очков, что является худшим результатом за последние 33 года.

Отставание от зоны Лиги чемпионов составляет десять баллов, и пока нет понимания того, как «красные дьяволы» могли бы ликвидировать такой разрыв.

Вопрос об отставке Уле-Гуннара Сульшера давно назрел и уже требует ответа.

«Арсенал» — «Вулверхэмптон» — 1:1

«Эмирейтс Стэдиум» перед этой игрой жил двумя интригами: кто получит капитанскую повязку вместо Гранита Джаки, повздорившего с болельщиками, и сможет ли команда прервать трехматчевую безвыигрышную серию в АПЛ.

Первая интрига разрешилась во многом предсказуемо — капитаном был назначен Пьер-Эрик Обамеянг. А со второй пришлось повременить до финала встречи, которая началась для «Арсенала» удачно: на 21-ой минуте Ляказетт принял мяч и отдал в центр на Обамеянга, габонец ловко развернулся и отправил мяч в дальний угол.

Весь первый тайм «канониры» атаковали правым флангом, раз за разом создавая опасность у ворот Руи Патрисиу. Вторая же половина игры прошла под диктовку «Вулверхэмптона». Голевая атака пришла из аута — точный ввод мяча в игру, скидка на Рауля Хименеса — и мексиканец поражает ворота Бернда Лено.

Итог встречи — ничья 1:1. Команда Унаи Эмери отстает от зоны Лиги чемпионов уже на шесть очков, а болельщики по-прежнему недовольны командой.