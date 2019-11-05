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Тедеско ставит перед ФК «Спартак» цель добиться стабильности в уровне и стиле игры 

ТАСС 2 часа назад
Тедеско назвал цель «Спартака»
Фото: ТАСС
Перед московским "Спартаком" стоит цель стабильно показывать футбол одного уровня. Об этом журналистам рассказал главный тренер красно-белых Доменико Тедеско.
В понедельник "Спартак" в заключительном матче 15-го тура чемпионата России потерпел поражение от тульского "Арсенала" (0:1). Для москвичей этот проигрыш стал первым под руководством немецкого тренера. В трех предыдущих играх после его назначения команда один раз сыграла вничью (0:0 с "Рубином", дома), а также одержала две победы (3:0 над "Локомотивом", на выезде; 2:1 над "Ростовом" в 1/8 финала Олимп — Кубка России, дома).
После 15 туров красно-белые занимают девятое место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 18 очков. В первой половине турнира команда одержала пять побед при трех ничьих и семи поражениях. Отставание от идущего первым петербургского "Зенита" на данный момент составляет 15 очков.
"Мы не говорим о целях и концовке сезона, потому что мы должны двигаться постепенно, — сказал Тедеско. — "Спартак" уже потерял много очков, которые не вернуть. Большая цель — добиться стабильности, чтобы из недели в неделю показывать футбол одного уровня, одного стиля. Можно один матч провести, как против "Локомотива", а второй — как с "Арсеналом" в первом тайме. Это слишком большая разница. Мы должны добиться стабильности, от этого зависит результат".
Главный тренер "Спартака" отметил, что не считает большой проблемой то, что у него в распоряжении есть игроки, которых хватило бы почти на два состава. "Мы рады, что у нас есть хорошая команда, есть варианты, — сказал он. — Конечно, мы не выступаем в еврокубках, так что понятно, что есть много ребят, которые хотят играть, но не могут, потому что нам нужно выбрать 11 игроков. Тренеру нужно больше сил, чтобы объяснить игроку, почему он играет или нет — в конце концов, всегда хорошо, когда на скамейке запасных есть варианты, кого можно выпустить".
В 16-м туре чемпионата России "Спартак" в Москве проведет матч против самарских "Крыльев Советов". Игра состоится 9 ноября на стадионе "Открытие-Арена", начало — 19:00 мск.
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Комментарии 
Теги:
Футбол , Доменико Тедеско , Спартак , Зенит , Локомотив , Крылья Советов
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